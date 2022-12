Hilary Duff habla de sus problemas alimenticios: "Era horrible"

Hilary Duff es la protagonista del número de enero de Women's Health Australia. La actriz y cantante ha hablado de la complicada relación que ha tenido con su cuerpo desde que se convirtió en una estrella adolescente gracias a la serie Lizzie McGuire.

Con tan sólo 14 años, Hilary sufrió la presión de los estándares de belleza de Hollywood, lo que le provocó trastornos alimenticios a los 17 años: "Debido a mi carrera, no podía evitar pensar: ‘Estoy ante las cámaras y las actrices están delgadas’. Era horrible".

Una obsesión con su cuerpo que ha arrastrado durante años pero, afortunadamente, ha conseguido resolver: "Aprecio mi salud haciendo actividades que me hacen sentir fuerte en lugar de solo mejorar el exterior de mi cuerpo".

Por otro lado, la artista ha asegurado que dormir lo suficiente y equilibrar su dieta, han sido las claves para llegar a este equilibrio además de rodearse de un entorno sano: "Paso mi tiempo con personas que me hacen sentir bien y con las que comparto puntos de vista similares sobre la salud y la positividad corporal".

El pasado mes de mayo, Hilary Duff también protagonizó una portada de Women's Health, en este caso para la edición estadounidense. La actriz posaba completamente desnuda para vencer el body shaming al que había estado sometida durante años.

"¡Sabía que hacer esto me aterrorizaría y estaba en lo cierto!", empezó diciendo en un mensaje con el que acompañaba las imágenes. A pesar del miedo inicial de mostrarse así al mundo, Duff reconoció que rodearse de un equipo de mujeres para esta sesión ha hecho que se haya convertido en una experiencia increíble.

"Me sentí fuerte y hermosa y me reí mucho al hacer algunas de estas poses sin mis vaqueros de cintura alta y lo todo lo que uso normalmente. Gracias a todos los que normalizaron este día para mí y me apoyaron con cumplidos y amor", añadió, asegurando que se sintió "completamente vulnerable pero poderosa".