Hilary Duff vence el 'body shaming' y posa completamente desnuda

Hilary Duff es una de las estrellas que hemos visto crecer en la pantalla. La que dio vida a la inolvidable Lizzie McGuire ha visto cómo su cuerpo se ha convertido en el centro de miradas, opiniones y críticas desde que era tan sólo una adolescente.

Esto, unido a los cánones que han dominado Hollywood durante las últimas décadas donde solo encajaba un estándar de belleza, ha hecho que la artista nunca se haya sentido cómoda con su cuerpo, y mucho menos haya querido presumir de él... Hasta ahora.

A sus 34 años y después de haber dado a luz a tres hijos, Hillary está muy orgullosa de su cuerpo y no le afecta el body shaming que pueda recibir. Para demostrarlo, ha posado por primera vez desnuda en un reportaje para Women's Health.

"¡Sabía que hacer esto me aterrorizaría y estaba en lo cierto!", ha empezado diciendo en un mensaje con el que acompaña las imágenes. A pesar del miedo inicial de mostrarse así al mundo, Duff ha reconocido que rodearse de un equipo de mujeres para esta sesión ha hecho que se haya convertido en una experiencia increíble.

"Me sentí fuerte y hermosa y me reí mucho al hacer algunas de estas poses sin mis vaqueros de cintura alta y lo todo lo que uso normalmente. Gracias a todos los que normalizaron este día para mí y me apoyaron con cumplidos y amor", ha añadido, asegurando que se sintió "completamente vulnerable pero poderosa".

Por último, la cantante y actriz ha confesado que su marido, el cantante Matthew Koma, está deseando trollearle de alguna manera con estas fotos: "Así que estad atentos". ¿Qué habrá preparado?