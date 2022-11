Santos Solanos explica en 'Cuerpos especiales' cómo detectar un trastorno de conducta alimentaria y no caer en estereotipos

Santos Solanos explica cómo detectar un trastorno de conducta alimentaria y no caer en estereotipos

Santos Solano nos habla de los tastornos de la conducta alimentaria (TCA) con motivo del Día de la lucha contra los TCA en 30 de noviembre. El psicólogo de Cuerpos especiales quiere hablar sobre ciertos mitos que estereotipan este tipo de trastornos.

"La típica imagen de la chica muy delgada mirándose al espejo también ha hecho mucho daño. Porque solemos asociar TCA a delgadez. Es cierto que dentro de los TCA está la anorexia nerviosa, que suele cursar con cierto infrapeso, pero hay otros como la bulimia nerviosa, los trastornos por atracón, los casos no especificados... que suelen cursar con sobrepeso y obesidad", continua explicando, asegurando que de cada 10 personas que tienen sobrepeso, tres lo que tienen es un trastorno por atracón.

Por otro lado, Santos Solano quiere desmitificar que los TCA sólo lo sufren mujeres. Si bien es cierto que el porcentaje es mayor, en el caso del trastorno por atracón el 30-40% lo sufren hombres. "Muchas veces los síntomas típicos son más fáciles de identificar en mujeres. Porque en hombres no aparece la búsqueda de delgadez, sino la búsqueda de aumentar masa muscular. Y por eso cuesta su identificación", añade.

Cómo identificar que alguien padece un trastorno de la conducta alimentaria

Para poder identificar un trastorno de la conducta alimentaria, Solanos incide en que "no es alguien que se mire, se vea mal en el espejo, y decida tener un TCA".

Cuando una persona desarrolla este tipo de trastornos hay un conjunto de problemas de autoestima previos, regulación emocional, problemas interpersonales, la propia insatisfacción corporal, la cultura de nuestro ideal estético. "Cuando todo esto desborda a la persona, intenta controlar su cuerpo para que sea perfecto".

Además, el psicólogo revela que este tipo de trastornos va variando a lo largo de los años. Puede empezar con una anorexia, a los años un trastorno por atracón, luego intentar compensarlo ya no vomitando, si no con exceso de ejercicio físico, etc.

Es decir, el problema de base es el mismo, pero se va manifestando de diferente forma a lo largo de la vida. "Aunque sea difícil, el tratamiento existe, funciona. Es muy complicado pero por eso existen diferentes disciplinas para ayudar desde distintos aspectos a la persona que lo padece".