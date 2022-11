Las polémicas memorias de Aaron Carter: de la virginidad de Hilary Duff a la noche con Michael Jackson

Desde que el pasado 5 de noviembre se encontró el cuerpo sin vida de Aaron Carter en su casa en Lancaster, Estados Unidos, el foco mediático está puesto en la trágica muerte del cantante.

A esperas del informe forense que determine las causas de la muerte, todo apunta a que el hermano pequeño de Nick Carter murió ahogado en la bañera tras inhalar aire comprimido, sustancia a la que era adicto.

Mientras familiares y seres queridos del artista continúan llorando su muerte, la publicación de sus memorias Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life, previstas para el 15 de noviembre, seguían su curso.

Aaron Carter // Gtres

Aaron Carter no quería que sus memorias saliesen a la luz

Sin embargo, el publicista de Carter ha asegurado a Page Six que, pese a haberlas co-escrito junto a Andy Symonds, Aaron no quería que este libro viese la luz.

"Aaron, cuando se encontraba trabajando en el libro dijo: 'No quiero tener nada que ver con esto' y se detuvo. Por tanto, aunque el editor diga que tiene luz verde, no la tiene. Eso va en contra de los deseos de Aaron", ha explicado.

De hecho, cuando la editorial Ballast Books anunció el lanzamiento del libro para el 15 de noviembre, aseguró que se trataba de la parte que se pudo completar: "Aaron estaba trabajando en un libro sobre su vida antes de su muerte. Nunca tuvo la oportunidad de terminarlo. Esto es lo que se completó".

Aaron relató su primera vez con Hilary Duff

En estos últimos días, The New York Post ha tenido acceso a dos extractos de estas memorias. En uno de ellos el cantante habla de la relación que mantuvo con Hilary Duff, cuando ambos tenían 13 años.

Concretamente, Aaron relató algo tan íntimo como el primer encuentro sexual de la pareja: "Hilary y yo perdimos nuestra virginidad el uno con el otro en un hotel... en Los Ángeles. Creo que fue su cumpleaños, quizás el 13, pero no lo recuerdo. Sus amigos entraron y les gritamos que salieran".

Hilary Duff y Aaron Carter // Getty

Hilary Duff arremete contra la publicación del libro

Tras hacerse público este fragmento, el equipo de Hilary Duff no quiso confirmar ni desmentir la veracidad de las palabras de Carter: "Nunca comentaríamos sobre la vida personal de Hilary de esta manera".

Más tarde, Hilary Duff criticó duramente la publicación de estas memorias en unas declaraciones a Daily Mail: "Es realmente triste que diez días después de la muerte de Aaron, un editor publique imprudentemente un libro para sacar provecho de esta tragedia sin tomarse el tiempo o el cuidado adecuados para verificar la validez de su trabajo":

"Reducir la historia de vida de Aaron a lo que parece ser un cebo de clics no verificado con fines de lucro es repugnante", añadió la artista.

Hilary Duff // Getty

Una perturbadora noche con Michael Jackson

En otro de los avances del libro, Aaron habla de una controvertida situación que vivió con Michael Jackson cuando tenía 15 años y estaban celebrando el cumpleaños del rey del Pop en su rancho Neverland.

Aaron explicó que tras la fiesta quería irse a dormir y para su sorpresa se encontró con que Jackson había preparado una cama supletoria junto a la suya: "Obviamente, habían toneladas de habitaciones en la casa. Pero sacó este catre junto a su cama que ya estaba hecho. Nunca pedí el catre, pero ahí estaba. no me importaba. Estaba cansado. Apagó las luces y se metió en su cama, y ​​nos fuimos a dormir”.

"Un par de horas después, algo me despertó. Me senté y encontré a Michael al pie de mi catre con su ropa interior blanca y ajustada. No sé si estaba sonámbulo o qué, pero parecía estar todavía dormido", escribió después, asegurando que quiso terminar rápido con esa extraña escena: "¡¿Qué mierda?!’, grité y lo sacudí un poco para despertarlo. '¡Vuelve a tu cama!".

"Simplemente murmuró, 'Está bien', luego volvió a su cama y ambos nos volvimos a dormir. Nunca le pregunté al respecto, y nunca lo mencionamos. Cuando me desperté por la mañana, él ya no estaba en la habitación", concluyó sobre ese incómodo momento.

La actriz Amanda Bynes, la primera novia de Aaron Carter

En el borrador de sus memorias, Aaron también habló de otras chicas con las que tuvo algún tipo de relación sentimental como la actriz Amanda Bynes, que asegura que fue su primera novia.

Hilary Duff y Amanda Bynes // Getty

También habla de su compañera de Dancing with the Stars, Karina Smirnoff. Carter revela que Karina dejó a su prometido cuando ambos compitieron juntos en la novena temporada del programa.

"Le hice saber que era demasiado para mí, y estuvo de acuerdo. pero nuestra participación empezó a resentirse. Y comenzamos a tener que ensayar con diferentes personas porque nuestra relación era muy mala", aseguró.

Karina Smirnoff y Aaron Carter // Getty

Paralizan la publicación de las memorias

Tras las críticas recibidas, se ha pospuesto la publicación del libro con las memorias incompletas de Aaron Carter. Así lo ha explicado Scott Atherton, el abogado que representa a Ballast Books y al autor Andy Symonds, en un comunicado a Page Six: "Por respeto a la familia Carter, mi cliente ha decidido aplazar la publicación del libro en este momento".

"El señor Carter no era solo una celebridad, sino también un padre, un hermano, un hijo y un amigo para muchos que todavía lloran por él", ha continuado explicando Atherton, que asegura que Aaron sí "quería que se contara su historia" y que por eso escogió al periodista y autor Andy Symonds.

"La atención pública se ha centrado recientemente en una pequeña cantidad de interacciones de Carter de sus primeros años de vida. La historia más importante de la vida de Aaron Carter es lo que la gente puede aprender de su éxito profesional, sus luchas personales y su trágico fallecimiento”, ha concluido.