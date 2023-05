Hipertrofia mamaria: así es la enfermedad que sufre Ruth Lorenzo y le provoca crecimiento del pecho

La salud ha dejado de ser un tema íntimo y son cada vez más las personas que hacen públicas las dolencias que sufren para concienciar sobre ellos y darles visibilidad.

Ruth Lorenzo ha querido dar un paso adelante y confesar que sufre hipertrofia mamaria, es decir, un crecimiento excesivo de las glándulas mamarias. Lo ha contado en el podcast Freeda Doc, donde ha aclarado que "su cuerpo es muy sensible a las hormonas femeninas y le crece el pecho sin parar".

Se dio cuenta de esto cuando era una adolescente: "Me creció el pecho tan rápido, tan rápido, de estar muy plana a de repente, los niños en el colegio pensaban que me ponía calcetines. No comprendes tu cuerpo frente al espejo. No te da tiempo mentalmente a desarrollarte de una manera para comprender lo que te está pasando en el cuerpo. Tu cuerpo se desarrolla mucho antes que tu mente".

Ruth Lorenzo se ha sometido a varias reducciones de pecho

"Llevo dos reducciones de mama y voy a por la tercera, que lo más seguro es que tengan que retirarme la mama completamente para tener que evitar seguir operándome", ha detallado.

La murciana ha destacado que "debe estar atenta" y acudir a revisiones frecuentemente, así como tener mucho cuidado a la hora de hacer deporte y usar varios sujetadores: "Se trata de que soy una mujer muy activa, que me encanta el deporte, que en el escenario no paro y que quiero sentir que puedo abrir los brazos, moverme".

Entre risas, ha contado que coincidió con Amy Winehouse cuando participaba en Factor X en Reino Unido y le puso de mote "tetona".

Ruth Lorenzo ha sido muy valiente por atreverse a hablar de este problema de salud sin tapujos.