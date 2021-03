La historia del llamativo bigote de Camilo

Camilo acude este lunes a 'El Hormiguero' para hablarle a Pablo Motos de su nuevo disco, 'Mis Manos', un álbum que llega solo unos meses después del lanzamiento de 'Por primera vez' (2020) y demuestra que las habilidades de composición del artista son tan prolíficas como largo su bigote. 'Bebé', 'Vida de rico', 'Ropa cara' o 'Machu Picchu' junto a Evaluna, son solo algunas de las canciones que se incluyen en el álbum.

Las canciones de Camilo han sido la vitamina de un 2020 un tanto gris. El cantante colombiano ha sabido ponerle color a un año complicado con sus ritmos caribeños y ahora que se encuentra en España para promocionar su álbum 'Mis Manos', nos preguntamos de dónde viene la afición de Camilo por ese look tan peculiar que sin duda se ha convertido ya en su sello personal.

¿Desde cuándo y por qué lo lleva?

Parece ser que fue un bajón anímico lo que propició que Camilo se dejase el bigote largo después de días sin afeitarse.

"Hace más o menos cuatro años tuve una semana en la que no quería hacer nada. Entonces no me afeité, me puse a escribir y ya. En esa semana, el bigote me creció más rápido que toda la barba y, por curiosidad, me lo levanté hacia los lados. Me tomé una foto para hacer un chiste y la subí a las redes sociales. ¡La gente odió mi nuevo look! Me acuerdo perfecto", contó el artista en una entrevista en Instagram el año pasado con Lizardo Ponce.

Así, se calcula que Camilo luce este bigote 'estilo Salvador Dalí' desde el año 2016. Aunque al principio sus seguidores no estaban muy convencidos del cambio, a Camilo sí le gustaba por eso decidió no volver a afeitarse.

"Los comentarios eran tan fuertes, por eso son imposibles de olvidar. 'Yo sabía que te habías vuelto loco', 'te dejo de seguir ahora' o 'eres un asco de persona', me decían. Me daba impresión lo carnívoros que fueron conmigo. Por eso me enamoré de mi bigote. El primer comentario que puse a raíz de mi bigote fue: 'Si ustedes me siguen por cómo me veo, los invito a que me dejen de seguir'. Y por eso me lo empecé a dejar", contó en la misma entrevista.

Sin embargo, lo cierto es que Camilo le da bastante importancia al aspecto físico y la imagen personal y profesional, tal y como contó a La Vanguardia hace unos meses: "Creo que es algo que llama la atención y que genera impacto en los demás. Soy un estudioso de eso, y cada vez que me miro en el espejo me pregunto quién soy, y si eso que soy se traslada a los demás. Mi bigote es producto de esa estética y de las veces que me miré al espejo para darle algo de personalidad. Me hace feliz y a mí mujer le encanta, así que todo perfecto".

Su secreto: la cera

En estos años, el cantante ha ido creando tendencia y muchos se han preguntado cuál era el secreto de Camilo para llevar siempre el bigote bien peinado.

"Mi secreto para mantener el bigote es una cera que suelo llevar. Voy a explicar cómo lo hago. Con la uña saco un poquito de cera, la caliento frotándola con los dedos, y te la pasas por el bigote cuatro o cinco veces. Nunca lo he tenido tan bien, hoy es un buen día", contaba en ese misma entrevista en directo en Instagram.

Antes de dejárselo crecer

Sin duda, el bigote ha marcado un antes y un después para Camilo, que ya casi no se reconoce cuando ve fotos antiguas. "Ahora veo fotos y videos míos sin bigote, y no me reconozco. Así que no hay planes de quitarlo. El día que deje de tener ganas de tenerlo, que ya signifique una obligación, también me lo sacaré. Lo que pasa es que me encanta, a mi esposa le encanta, y a La Tribu le encanta", contó a Lizardo Ponce.

Así lo luce sin peinar

Aunque cuida mucho su aspecto, el cantante reconoce que no se levanta por la mañana con el bigote y la barba perfectos, todo lo contrario. Muchos seguidores tenían curiosidad por saber cómo era el aspecto real de Camilo sin pasar por "chapa y pintura" y el cantante cumplió sus deseos con un vídeo en el que sale a hacer deporte.

"Pa los que me preguntan cómo se ve mi bigote sin peinar", escribió junto al vídeo.