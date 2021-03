Camilo presenta el vídeo 'Millones' para celebrar el lanzamiento de 'Mis Manos', su nuevo disco

Ya está aquí Mis Manos. El nuevo y tan esperado segundo álbum de estudio de Camilo. El artista colombiano estrena su nuevo disco con el lanzamiento del videoclip de 'Millones', su nuevo single. Una canción muy romántica y con mucho ritmo en donde Camilo canta a una mujer y al amor verdadero.

👉 La verdad detrás del bigote de Camilo: Evaluna descubre su secreto mejor guardado

Lo hace en un nuevo videoclip muy personal. Rodado en plena naturaleza, en lo que parece ser un tendedero al aire libre, el artista colombiano pregunta una y otra vez a una supuesta mujer los motivos por los que lo ha elegido a él de entre "millones" de personas en el mundo.

Mis Manos, es el segundo álbum de estudio y el primero "escrito, producido, grabado, tocado y tachado con mis manos", tal como nos explica el propio artista.

Cuenta con un total de 11 canciones, en donde se encuentran desde éxitos como 'Poca Ropa' o 'Vida de Rico' hasta temas inéditos para el público como 'Mareado', 'Manos de Tijera', 'Rolex', 'Tuyo y Mio' y 'KESI', que también han salido a la luz progresivamente en YouTube como forma de estrenar el álbum por todo lo alto.

"Al pasar de los días estoy más convencido que Dios me creó con sus manos y me hizo a mano con propósito y con intención. Y si yo estoy creado a su imagen y semejanza entonces toda su herencia está en mi creatividad, en mi intuición y en mis manos como instrumento de todo eso que convierto en canción", comentaba el artista con motivo del lanzamiento.

Este lanzamiento llega tan solo unos días después de que presentara otra de las canciones del álbum, Machu Picchu. Un tema en el que canta a dúo con su chica, Evaluna Montaner. Un tema que generó mucha expectativa y posterior polémica en Latinoamérica por hacer referencia a la ciudadela inca en el título, pero no en el contenido de la letra.

👉 Camilo y Evaluna se preguntan cómo se fijaron el uno en el otro en 'Machu Picchu'

LETRA DE 'MILLONES' DE CAMILO

Tú debes ser ingeniera

Porque que bien te quedó el puente entre tu boca y la mía

Si hubieras sido por mi ni me atrevería

Haberte dado ese beso

Que me ha cambiado la vida

Tú debes ser cirujana

Porque del pecho me curaste lo que a mi me dolía

Y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida

Dime por qué te entregaste a quien no te merecía

Coro

¿Por qué yo si en este mundo hay millones?

¿Por qué yo si tienes tantas opciones?

¿Dime por qué conmigo? si no tiene sentido

Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido

¿Por qué yo si en este mundo hay millones?

¿Por qué yo si tienes tantas opciones?

¿Dime por qué conmigo? si yo no te merezco

Por que al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco

Ay dime por que yo yo yo yo yo

Yo yo yo yo, si hay millollollones, millones

Ay dime porque yo yo yo yo yo

Yo yo yo yo, si hay millones, millones

Por ti me veo las series que no me gustan

Escribo en Uber Eats lo que te gusta

Y dejo que tu elijas la temperatura

Pa' que se me congelen el pelo y las uñas

Yeah, que yo por ti todo lo apuesto

Tú brillas diferente al resto

Para siempre tú tendrás el primer puesto

Letra: LESTRASBD