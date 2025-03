Ibai se pronuncia acerca de la presencia de Bad Bunny en La Velada del Año 5

Desde que se llevase a cabo la primera Velada del Año organizada por Ibai Llanos, el evento se ha convertido en uno de los espectáculos más esperados dentro del universo de los streamers.

El vasco está inmerso en la preparación de la próxima edición el 26 de julio en Sevilla, donde se llevará a cabo La Velada del Año 5, y ha estado charlando con sus seguidores acerca de algunos de los planes que tiene en mente para la cita.

A pesar de que aún no ha revelado cuál es el cartel de artistas que amenizarán los descansos entre combates, Ibai Llanos ha hablado del que se ha convertido en uno de los grandes sueños de los más fieles: la invitación de Bad Bunny.

Tal y como ha indicado el popular creador de contenido, gente de su equipo se ha puesto en contacto con el del artista puertorriqueño para intentar compaginar las agendas y permitir la presencia de Bad Bunny en La Velada del Año 5. Además, ha recordado cómo el autor de Chambea reconoció el impacto que tuvo su entrevista, a razón del lanzamiento de Un verano sin tí, en el éxito del álbum, a pesar de que Ibai se ha quitado cualquier mérito.

"No va a venir a la Velada, pero eso no implica que yo no pueda ir con Bad Bunny...", ha indicado el streamer, dejando la incógnita en torno a qué es lo que tiene preparado con su encuentro con el cantante. "Estoy intentando que pueda venir de alguna manera, que tenga una pequeña aparición, no sé...", ha deslizado, sugiriendo la grabación de algún tipo de material o directo, aunque rápidamente ha dejado de contar más detalles explicando que no puede "hacer más spoilers".