Iker Casillas sale emocionado del hospital: “Estoy bien, contento porque lo puedo contar”

Además de triunfar en la música, Shawn Mendes también lo ha hecho en la moda, de la mano de Calvin Klein. La reciente campaña, en la que el cantante aparece con su torso desnudos y unos calzoncillos, revolucionó la red pero también a Matty Healy de The 1975, que acaba de recibir un regalo muy especial: la ropa interior del intérprete de Treat You Better.