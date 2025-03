Las imágenes de Ana Mena y Óscar Casas rumbo a una escapada romántica

Como la pareja ha decidido llevar su relación en absoluta discreción y ninguno de los dos hace alarde de su amor en las redes sociales, las imágenes de los paparazzis son la única prueba de que Ana Mena y Óscar Casas continúan viviendo una bonita historia de amor.

La cantante y el actor han sido vistos este fin de semana en la estación de AVE de Atocha, en Madrid, con la intención de coger un tren de alta velocidad rumbo a una escapada romántica. Fue la revista Hola la primera que publicó las imágenes del beso que confirmaban su relación, el pasado mes de diciembre, y tres meses después la pareja continúa ilusionada y comprometida. Además, el intérprete no quiso perderse el gran concierto que la malagueña ofreció a finales de año en el antiguo WiZink Center de Madrid.

Aunque se desconoce el destino de los tortolitos, los usuarios de las redes apuntan que Ana Mena y Óscar Casas se dirigen al Festival de Málaga, la gran cita del cine español que comenzó el pasado viernes 14 de marzo y que se prolongará hasta el día 28.

Ni Ana Mena ni Óscar Casas han confirmado ante los medios que su relación va más allá de una simple aventura, pero el joven barcelonés destacó las bondades de la cantante ante el micrófono de Europa Press a principios de año. "No me termina de gustar hablar de mi vida privada, la verdad. Cuando era más joven sí que lo compartí más y ahora me he dado cuenta que es mejor. Pues no hablar mucho, ir a poco a poco y ella es maravillosa, increíble y espectacular", contó.

Fue el pasado mes de agosto, durante el rodaje de la película Ídolo, cuando la pareja se conoció y tuvo sus primeros acercamientos. El film, que cuenta la historia de amor entre la joven y un piloto de Moto Gp, llegará a los cines hasta el próximo 14 de noviembre.