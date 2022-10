India Martínez anuncia su compromiso con Ismael Vázquez con una foto de un espectacular anillo

Después de 10 años juntos, India Martínez y su pareja Ismael Vázquez se darán el 'sí quiero'. La intérprete de 90 minutos ha dado la buena nueva a través de su Instagram con una foto del espectacular anillo de compromiso.

La cantante ha presumido de pedrusco con una manicura impoluta, pelo perfectamente ondulado y un chandal lila, un look arreglado pero informal para recibir una proposición de amor como esta.

India e Ismael llevan juntos más de una década. Se conocieron cuando ella se apuntó a su gimnasio, pues es instructor de capoeira, además de director, actor especialista y apasionado de la acción. También forma parte del equipo de Capo Films, que se ha encargado de varios videoclips de la cordobesa.

Su parecido con Jason Momoa es innegable, así lo hemos podido ver en sus numerosas fotos de Instagram, red social en la que cuenta con más de 22K de seguidores y donde muestra a a sus followers el trabajo de su día a día.

Gracias a las letras de sus canciones, sabemos que India Martínez es toda una romántica, y en Planeta Calleja, programa donde presentó a su novio, hizo una gran declaración de amor: "Estoy muy enamorada. Él es mi equilibrio, me da tranquilidad. A veces me espera cuando viajo y otras viajamos juntos. Si no, yo no podría dedicarme a esto. Él hace que todo sea fácil", expresaba.

Después de ver el pedazo de anillo de compromiso que le ha regalado, sabemos que será una boda por todo lo alto.