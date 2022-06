Lo indicios de crisis por parte de Piqué en su relación con Shakira

Hace un par de meses vimos a Gerard Piqué en el canal de YouTube de Jordi Wild, The Wild Project, charlando con el entrevistados sobre distintos temas de la vida personal del jugador azulgrana.

En esta entrevista hizo unas declaraciones sobre el futbol y el sexo que no pasaron desapercibidas pero que nadie le dio la importancia que estaban teniendo: suponían los inicios de una crisis entre el futbolista y su pareja y madre se sus hijos, Shakira.

Medio serio y entre risas Piqué hizo una confesión Jordi que muchos recuerdan hoy tras la noticia de la separación: Piqué afirmó que prefería jugar al fútbol antes que tener sexo, y todos los ojos apuntaron a Shakira.

"Es un placer (el fútbol) es que no hay nada comparable en el mundo, diría que ni el sexo" afirmaba Piqué, a lo que Wild le preguntaba si prefería entonces echar una pachanga antes que follar. El futbolista no dudó en contestar con un sí rotundo. "Shakira debe estar contenta con tu declaración" afirmaba el entrevistador, pero piqué contestó con un "no lo creo".

Por lo que se ve Shakira no era la única que no estaba contenta y Piqué sí que quería practicar sexo, pero no con su mujer, dejando como resultado una infidelidad a la que ha sido su pareja durante 12 años.