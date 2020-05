La inesperada foto de Victoria Beckham sonriendo que ha provocado las risas de su familia

Si hay algo con lo que Victoria Beckham cumple desde que se dio a conocer con las Spice Girls , es no sonreír en público. Por eso su hijo Cruz Beckham ha compartido una inesperada imagen junto a su madre sonriendo, lo que ha despertado las risas del resto de la familia.

Desde que se dio a conocer con las Spice Girls a mediados de los 90, Victoria Beckham siempre se ha caracterizado por su semblante serio y sofisticado.

Tanto es así, que se ha ganado la fama de ser una persona borde y arisca, algo de lo que ella mismo se ha reído en más de una ocasión.

Una de estas veces fue cuando se dejó fotografiar por los paparazzi con una camiseta en la que podía leer "la moda me robó la sonrisa", frente a la insistente pregunta de la prensa.

"Esa soy yo riéndome de mí misma. Siempre me preguntan por qué no sonrío. La gente piensa que soy una amargada. Así que esa soy yo divirtiéndome un poco y riéndome de mí misma", explicó al respecto en el programa The Late Late Show de James Corden.

Pero los que la conocen en la intimidad aseguran que Victoria tiene un gran sentido del humor y así lo ha demostrado su hijo Cruz Beckham con una divertida foto. Ataviados con unos albornoces blancos, vemos como Victoria sonríe ampliamente. "Aparentemente mi madre sí sonríe", escribe divertido el segundo hijo de la pareja.

Una foto que no solo ha llamado la atención a los seguidores de Cruz si no a su propia familia. "¿Cómo son tan blancos los dientes de tu madre? Parece Ross de Friends”, escribe divertido David Beckham haciendo referencia a uno de los episodios más famosos de la sitcom, en la que Ross se hacía un blanqueamiento dental.