Cómo las artistas han cambiado tu armario: De las Spice Girls a Rosalía, pasando por Lady Gaga o Beyoncé

La música y moda siempre han ido de la mano, tienen poder en la sociedad. Si Elvis Presley , David Bowie , Freddie Mercury o The Beatles innovaron y se atrevieron con nuevos estilos en la indumentaria, artistas más contemporáneas han hecho lo mismo. Las Spice Girls , Beyoncé o Rosalía no solo han triunfado con sus singles sino que también han cambiado nuestra ropa .

No es necesario hacer un largo viaje en el tiempo para descubrir que la música siempre ha influenciado en la moda. Y es que los verdaderos ‘influencers’ siempre han sido los cantantes, que han inspirado a sus fans en su estilo de vida y en el de vestir.

Podemos aterrizar en los años 90, cuando un grupo de cinco chicas revolucionó el panorama musical. Las Spice Girls fueron todo un éxito de masas y se convirtieron en un icono de la década.

Cuando ‘Wannabe’ se convirtió en todo un himno, las niñas y adolescentes deseaban llevar altas plataformas, crop tops, choker y chándales para ser como sus ídolos.

Pero no solamente Mel C, Mel B, Geri, Emma y Victoria hicieron cambiar la moda. A principios de los 2000, Christina Aguilera, Britney Spears y Jennifer Lopez ya triunfaban y eso provocó que arrasara el look de colegiala, como el de la Princesa del Pop en ‘...Baby One More Time’, o las famosas mechas de la intérprete de ‘Genie in a Bottle’.

Asimismo, si hay una artista que también ha irrumpido en el mundo de la música y de la moda es Beyoncé. La cantante estadounidense, que empezó con el grupo [[LINK:INTERNO|||News|||58fc95de986b2801fc0e6265|||Destiny’s Child]], se ha convertido en una de las mujeres más influyentes de estas dos últimas décadas.

Su evolución es más que evidente, siempre ha estado en el punto de mira en la moda y en la música. La artista se ha convertido en un referente sin la necesidad de ser estrafalaria, mostrando sencillez como en el videoclip de ‘Single Ladies’. Y es que el estreno de este vídeo, a finales del 2008, provocó que las pistas de baile se llenaran de gente bailando a la perfección la coreografía, pero también que el body negro y el tupé volviera a la pasarela y a nuestros armarios.

Y si Beyoncé es el claro ejemplo del ‘menos es más’, su compañera de profesión Lady Gaga nació (artísticamente) con una idea totalmente opuesta. Sus extravagantes looks sorprendieron a muchas mujeres, que se atrevieron a subirse a unos altos tacones y a ponerse prendas menos convencionales para aceptarse tal y como eres.

Sin embargo, tras estos años de liberación, parece ser que hemos empezado otra nueva etapa, la que nos ha traído Rosalía.

La cantante catalana es una creadora de éxitos pero también de tendencias en la moda. Y es que además de invitarnos a recuperar prendas de nuestro armario ‘Girl Power’ también nos ha cambiado muchas ideas.

Sus uñas largas y con sorprendentes diseños, la ropa deportiva y las zapatillas blancas son tres elementos básicos en el estilismo de Rosalía, pero también de otros artistas como Dua Lipa.

Pero no solo las mujeres son las que dominan en la moda. El estilo más urbano de Bad Bunny se puede ver fácilmente en la calle, como también sus estilosas gafas que también luce Don Patricio y arrasan en las redes sociales como Instagram.

Y este recorrido no acaba aquí, porque es evidente que la influencia de los artistas trasciende más allá de la música y seguirá haciéndolo a lo largo de la historia.