Iván Ferreiro critica Operación Triunfo y tilda a los profesores de 'cantamañanas': "Juegan con los sueños de los chavales"

Santi Balmes, Juancho Marqués y Zahara arroparán a Iván Ferreiro en la clausura de la gira de su último disco, Trinchera Pop.

Este sábado el WiZink Center de Madrid acogerá las canciones de un gallego que hace solo unas semanas acompañaba en el mismo lugar a su queridísimo Leiva en la despedida de su tour Cuando te muerdes el labio. En menos de un mes, el exlíder de Los Piratas arrasa a su paso por Madrid igual que arrasa y zarandea las redes sociales con sus últimas declaraciones sobre Operación Triunfo.

En una charla para el canal de Youtube Último Acorde, el artista habla sin pelos en la lengua del talent show musical. Lo compara con una "carnicería", pero reconoce haberlo seguido en alguna edición. "Juegan con los sueños de unos chavales donde el 90% o el 99% van a tener una vida bastante miserable", dice, con la vista puesta en el qué pasará cuando los focos se hayan apagado y los concursantes tengan que construir su propia carrera. Tiene antecedentes para pensarlo.

Hace un tiempo, Ricky Merino (OT 2017) admitía en el podcast Animales Humanos no haber tenido tanto apoyo como otros de sus excompañeros a la hora de trabajar con productores una vez salió de la Academia. Concretamente, comparó su caso con el de Luis Cepeda, que entró al estudio a grabar en cuanto terminó el concurso.

"Es una picadora de carne"

Para Iván Ferreiro el concurso se centra más en el espectáculo que en la música. "Es una picadora de carne. Creo que cada vez la televisión se parece más a eso, a un mundo horrible al que todo miramos", cuenta, citando La Isla de las Tentaciones, programa que que es "como reírse de los idiotas".

Destaca el paso de Amaia Romero en el año 2017, una edición que le sorprendió mucho. "Amaia cantaba increíble y hubo momentos emocionantes. La tele está para crear estos momentos emocionantes, pero cada vez están más alejados de la realidad".

Señala que dentro de la música no debería haber competición, de ahí que también rehúya de los premios y reconocimiento. "Por eso tampoco me importan los Grammy y las mierdas estas. Ni los Oscar, ni los Goya ni nada, me parecen una auténtica basura. Me parecen un estercolero. Eso de ir premiando canciones me parece horrible".

El intérprete de El pensamiento circular carga contra la cúpula del programa y apunta directamente a Tinet Rubira, director de Gestmusic. Lo hace cuando habla de los tuits que no publica porque su novia, periodista gallega, no le deja. "Me dice, por favor, no lo hagas". "Lo haría si solo afectara al tonto de Tinet Rubira o cualquiera de estos que llevan el programa", afirma antes de mencionar a los "los profesores, que me parecen unos cantamañanas".

Rechaza cualquier signo o síntoma de competición en la música, a pesar de que formatos como este sean para muchos un trabajo remunerado y una manera de ganarse la vida. "Me meto ahora con ellos y bueno, hacen su trabajo. Pero vamos, que no estoy para nada con la competición", termina.

