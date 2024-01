Jamie Dornan, actor de '50 Sombras de Grey', sufre una dolencia cardíaca por una oruga tóxica

Las vacaciones no han terminado para Jamie Dornan, el actor protagonista de 50 sombras de Grey, después de que terminara ingresado en el hospital por una picadura de oruga tóxica.

El modelo de 41 se encontraba de viaje con su amigo Gordon Smart en Portugal y comenzó a sentir unos síntomas parecidos al paro cardíaco, lo que le llevó a acudir de urgencia a un centro médico. El presentador lo ha contado en el pódcast The Good, the Bad and the Unexpected, revelando que los dos pasaron allí unos días.

Jamie y él entraron en contacto con una oruga en un campo de golf y empezaron a notar entumecimiento en varias partes del cuerpo, a lo que siguió hormigueo en la mano y brazo izquierdo y una frecuencia cardíaca elevada. Se asustaron y pensaron que podía ser un infarto.

Al principio consideraron que podía tratarse de los efectos de las copas de la noche anterior. Llegaron al hotel y continuaban mal, así que llamaron a una ambulancia: "Soy una persona bastante sana, pero una vez que empiezas a pensar que estás sufriendo un ataque cardíaco, estás bastante seguro de que te vas a convencer de que estás sufriendo uno", ha dicho Smart.

"Jamie dijo: 'Dios mío. Gordon, unos 20 minutos después de que te fuiste, mi brazo izquierdo se entumeció, mi pierna izquierda se entumeció, mi pierna derecha se entumeció", ha revelado el presentador, explicando que tuvieron que llevárselo a él también.

En el hospital, los médicos se dieron cuenta que habían entrado en contacto con unas orugas procesionarias, unos peligrosos insectos que "estaban matando a los perros de la gente y provocando ataques cardíacos a hombres de 40 años".

Qué son las orugas procesionarias

Las orugas procesionarias son unos insectos que se encuentran fácilmente en parques y bosques de Europa del sur. Reciben este nombre por su comportamiento, es decir, cuando rompen el capullo caen al suelo y ahí forman un desfile hasta transformarse en mariposas.

El contacto con ellas puede derivar en reacción alérgica o incluso hormigueo, entumecimientos y aumento del ritmo cardíaco. En las personas no suele ser grave, mientras que el contacto con perros llega a ser letal. Si las huelen o chupan, pueden asfixiarse.

El duro motivo por el que Jamie Dornan asegura que 2021 ha sido "el peor año" de su vida