Javier Calvo no olvida a Fer de 'Física o Química'

El actor y director Javier Calvo no ha superado su etapa en ' Física o Química '. Después de 10 años del estreno de la serie de Antena 3 , el corazón de Calvo todavía late por Fer. ¿Nostalgia?

"NEVER FORGET"

"Me he hecho este tatu porque never Forget", escribe Javier Calvo, que ha querido grabar en su piel el nombre de uno de los primeros personajes que interpretó.

A Javier Calvo (el director que lo está petando con La Llamada y Paquita Salas) lo conocimos en 'Física o Química', la ficción de Antena 3 que consiguió convertirse casi en una serie de culto para los jóvenes de la década de los 2000. Una jovencita Úrsula Corberó daba también sus primeros pasos en la televisión, teñida de un color rubio que (menos mal) no hemos vuelto a ver.

Javier Clavo interpretaba Fer, a un jovencito tímido y homosexual que era el blanco de todas las críticas de sus compañeros de clase. Las mofas hacían mella en su inseguridad, pero su personaje aprende, a través de cada capítulo, a valorarse a sí mismo y a apoyarse en sus verdaderos amigos. Además, los "malotes" que se reían de él terminan comprendiendo que no hay que hacer sentir mal a nadie por su condición sexual.

Así, cuando se cumplen 10 años del estreno de la serie, Javier Calvo se ha tatuado en la muñeca el nombre de Fer, porque... ¿quién quiere olvidar las etapas que te le hicieron feliz? ¡Mejor que perduren para siempre!