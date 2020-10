Jedet presenta a su novio: "Mi futuro marido"

La vida de Jedet ha dado un giro de 180º en el último año. La joven ha conseguido el reconocimiento que tanto buscaba gracias a su papel como Cristina en 'Veneno', la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi que retrata la vida de una de las transexuales más conocidas de España. Sin duda, un logro profesional que ha ayudado mucho a Jedet a convertirse en quien realmente siempre ha querido ser: una mujer.

Así, con el proceso de transición todavía reciente, Jedet empieza ahora a saborear las mieles del éxito que tanto le ha costado conseguir. Y por si fuera poco, parece que la vida también le sonríe en el terreno amoroso: ¿ha formalizado Jedet una relación?

En sus redes sociales la actriz ha dejado caer que las mariposas están revoloteando en su estómago como hacía mucho tiempo que no sucedía.

"Casi seis años soltera y me parece que mi soltería está peligrando" escribía en su perfil de Twitter, donde poco antes ya había dejado caer otro mensaje en clave: "Ahora que me va bien en lo romántico, que no nos confinen coño".

Además, parece que la pareja ha hecho ya una de sus primeras escapadas juntos. "¿Qué tiempo hace en Almería? ¿Hace frío? En verdad me lo voy a pasar desnuda, olvidad la pregunta. Gracias", preguntaba Jedet a sus seguidores antes de señalar: "Mañana veo a mi futuro marido".

Así, el misterio de quien ocupa su corazón ha quedado resuelto gracias a Instagram, donde la actriz ha publicado varias imágenes del artista urbano Joshortiz: una cocinando en casa y un retrato del joven sobre la cama, además de una instantánea en Twitter en el destino que habían anunciado.