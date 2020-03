Javier Calvo, Javier Ambrossi, Lorena Castell, Ana Cardo y más en 'yu, no te pierdas nada' (25/03/2020)

¿A qué hora hay que empezar el aplauso de las 20h?, ¿en tu vecindario también empiezan a y 58? ¡Hay que sincronizarse! También hablamos de la publicación de David Bustamante en la que cuenta que han aparecido dos patos en su piscina. "La naturaleza recupera lo suyo", dice el cantante. ¡Claro que sí!

¡Por casa y luciendo barbita! Conectamos con Javier Calvo y Javier Ambrossi, que este domingo estrenan en AtresPlayer Premium 'Veneno'. "Solo se va a emitir el capítulo 1 porque tuvimos que parar de grabar con esto de COVID-19", revelan.

¿Y cómo describirían a La Veneno a alguien que no la conociese? "En 1996 decidió ponerse delante de una pantalla a decir que era transexual y prostituta. Siempre se la recordará como una pionera. La serie es un homenaje a las pioneras y pioneros, a quienes se partieron la cara por nuestros derechos", cuentan. "Fue una de las primeras mujeres trans que triunfaron en televisión, sin pedir perdón por quién era".

"Vamos a verlo todo, desde bebé hasta su muerte", explican. ¡Hay mucha chicha! Este viernes Los Javis enseñarán contenido exclusivo en el Evento Veneno que organiza AtresPlayer. ¡Conéctate a través de sus redes y calienta motores para el estreno de Veneno!

¿Quién Estará Peor de los dos? Pablo Ibarburu somete a Los Javis al reto de dar pena... ¿Cuándo fue la última vez que se divirtieron?, ¿y que se emborracharon hasta perder el conocimiento? "Un día antes de la cuarenta, un día antes de que Pedro Sánchez nos mandase a todos a casa".

"Estaría 20 años más con Javi solo por la pereza de no volver a tener una cita, vomito, no me gusta conocer a gente", dice Ambrossi. "No sé en qué momento la gente se cree que nosotros somos Mr Wonderfull", dice Calvo. ¡Menudo hateo! "Cuando la gente empieza a hablar alto me dan ganas de beber", confiesa Ambrossi.

¿Y cuándo fue la última vez que se sintieron deseados? ¡ATENTOS A LA RESPUESTA! "Ayer me saqué una foto sin camiseta para ver si alguien me comentaba y me animaba y como nadie lo hizo la borré". ¡¡Boooomm!!

¡Si fuera tu vecina, preferirías tener una ventana enfrente! Ana Soy Cardo nos trae una nueva entrega de su diario millenial. Vecinos que hablan por megáfono para quedar para hacer zumba, aplicaciones para hacer pancartas...

Lorena Castell quiere fundar una secta, la 'Lorenalogía'. Para poder llevarlo a cabo ha estado viendo documentales intensos sobre ciencia y cosas varias... ¿En qué se basa la ciencia?, ¿puede Lorena aprovecharse de Bezos e Ibarburu para algo?

También comentamos el vídeo de Mariah Carey haciendo ejercicio en una bicicleta elíptica, con chanclas y guantes... ¡Muy loco todo! Además la guerra entre Kanye West y Taylor Swift acaba de abrir un nuevo capítulo.. ¡Muchos años después!

Sergio Bezos bucea en Facebook para ver quien sobrevive en esos grupos de cosas curiosas... ¿Fans de gallinas?, ¿videntes a distancia?

¿Está Victoria Martín perdiendo la cabeza? ¡Conectamos con ella para saber cómo está llevando su cuarentena! La humorista comienza contándonos lo que para ella es una "buena noticia". ¡Harvey Weinstein y Plácido Domingo tienen coronavirus! ¿Quién se lo habrá contagiado a quien?

Además Victoria Martín nos cuenta que está preparando su propia dictadura... ¡Se va a quedar una España preciosa! "La gente que come sin camiseta, fuera, y los que visten a sus perros también". ¡Es nuestra nazi particular!

La nena analiza también el artículo que Elvira Lindo escribió sobre los ricos que comparten en redes cómo está siendo su cuarenta, esa gente millonaria que "ahora tiene tiempo para cocinar" mientras el servicio le prepara un baño calentito. "Yo no veo a Kim Kardashian haciendo la compra de su vecina yaya de 90 años".

