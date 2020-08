Jedet responde a las críticas tras su operación: “Ojalá supieran lo que se siente”

Hace 5 semanas Jedet publicaba una imagen en la que se le veía el rostro hinchado y con la cabeza y el pecho vendados, tras someterse a unas cirugías.

"Parezco un pez globo pero estoy viva y muy feliz😇 gracias por los mensajes 🙏🏼💖 y sobretodo gracias al equipo de @facialteam por tratarme como a una reina ✨Me he realizado una feminización facial y un aumento de pecho", escribía junto a la imagen.

Desde entonces, la artista ha ido compartiendo algunas publicaciones sobre Veneno, la serie de Atresmedia que está siendo todo un éxito y que podremos ver el tercer capítulo el 20 de septiembre; y otras imágenes anteriores a su cirugía.

Pero finalmente el lunes publicó una imagen mostrando el resultado de su feminización facial y de su aumento de pecho, con una gabardina negra con un pronunciado escote.

"Hola, por fin soy Jedet, encantada de conoceros 💖 - Gracias @facialteam por realizar mi feminización facial, es un alivio mirarme al espejo y sentirme feliz 🦋" escribía en la publicación que ya supera los 79.000 'me gusta' y acumula miles y miles de comentarios.

La mayoría de estos mensajes están llenos de cariño y felicitan a Jedet por haber conseguido algo tan importante para ella, aunque también ha tenido que lidiar con mensajes desagradables.

Sobre estos mensajes, la actriz ha querido responder en Twitter:

"Tuve un día horrible la verdad, exponerme a las críticas después de 12 horas de quirófano y un mes de recuperación no ha sido fácil. Podría ir de “me la suda, me siento divina y no me afectan las críticas” pero es mentira. Bastante duro es pasar por una transición como para luego tener que leer comentarios crueles", y añade "Ojalá esas personas supieran que se siente al pasar por un proceso como este, no tendrían narices para escribir una burla o un insulto".

Recordemos que la propia Jedet explicó en su entrevista para Europa FM que tuvo que detener su proceso de transición para el rodaje de Veneno: "Fue muy difícil prepararme porque yo soy una mujer trans en plena transición. Tuve que parar mis cirugías para interpretar esta etapa de Cristina, tuve que empezar mas tarde con mi reemplazamiento hormonal y tuve que verme caracterizada de nuevo con barba, como chico", relataba.