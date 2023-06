Jennifer Lawrence explica por qué posó con un vestido Dior y chanclas en el Festival de Cannes

Jennifer Lawrence posó en la alfombra roja del Festival de Cannes 2023 con un vestido rojo de Alta Costura de Christian Dior y unas chanclas básicas color negro.

La actriz de 32 años apareció así en la presentación de Anatomía de una caída protagonizando una de las fotos más comentadas de esta edición del festival de cine.

No fue un acto reivindicativo, como se pensó al ver la imagen, Jennifer Lawrence ha aclarado durante la promoción de su película Sin Malos Rollos que la imagen fue fruto de la casualidad, o más bien de la seguridad.

"Llevé tacones subiendo, pero luego olvidé sacarme una foto con mi equipo de producción. Entonces, teníamos que sacarnos una foto con mi gente de ‘Excellent Cadaver’, y sabía que me iría a la mierda si bajaba con estos zapatos que eran de un tamaño demasiado grande. Me puse las chanclas, y luego todos dijeron: ‘¡Qué reivindicación! ¡Guau!", ha contado la intérprete, a la que en otras fotos se le ve lucir zapatos de tacón rojos.

El código de vestimenta del Festival de Cannes prohíbe usar chanclas o pasear descalzado sobre la alfombra roja, de ahí que se interpretase la imagen de Lawrence como una reivindicación al estilo de la que hizo Kristen Stewart en 2018.

"No estaba haciendo una reivindicación política, no es que no lo hubiera hecho. No tenía ni idea hasta que salió a la luz que había toda una controversia con las personas que usaban zapatos planos, o caminaban descalzos por la alfombra roja. No sabía nada. Mis zapatos eran de una talla demasiado grande", ha contado en otra entrevista en Entertainment Tonight.

Al final lo que evitó Lawrence fue que su paso por las escaleras del Palacio de Festivales y Congresos de Cannes se convirtiese en una extensión de su película: Anatomía de una caída.