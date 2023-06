Jennifer Lawrence, a María Guerra: "Cuando tenía 18 años era una adolescente sin amigos que se pasaba el día haciendo castings"

Tiene 33 años, ganó un Oscar a los 23 por El Lado Bueno de las Cosas, se dio un golpazo al subir a recogerlo... Y después de una época de muchísimo éxito, paró. "Se fue a su mansión de 8 millones de dólares y ahora es productora", cuenta María Guerra para ubicar al oyente sobre Jennifer Lawrence, que ha estado en Madrid presentando la película que se ha hecho a sí misma, Sin Malos Rollos.

"Es una comedia burra, divertida y bastante actual. Ella interpreta a una treintañera a la contratan unos padres para que saque a su hijo de la habitación, de la Play", cuenta Guerra. "A ella no la puedes tocar, no te puedes hacer fotos con ella", añade.

Guerra formó parte de una especie de rueda de prensa en la que habia varios medios tirando preguntas a la actriz. La primera fue si notó la diferencia de edad con el joven protagonista masculino, interpretado por Andrew Feldman.

"Me sentí vieja todos los días. La diferencia con la generación de un chico de 19 años es salvaje. Yo crecí y nací antes de que naciese el correo electrónico y Andrew no ha conocido la vida sin Internet, como vosotros. Es de la generación en la que usan los dos pulgares", dijo la actriz.

Feldman dio su opinión sobre la trama del film. "Dice que esta película es como un American Pie, que le ha pasado el femenismo por encima, la que dice burradas es ella", explica Guerra.

Sobre el público objetivo del film, Lawrence lo tenía bastante claro: "Esta película no es para todos. No para niños ni para personas que se ofenden fácilmente. Venimos a reírnos de los padres helicópteros que hacen cualquier cosa para proteger a sus hijos, incluso de la vida misma", afirmó.

En este contexto de vida adolescente, la actriz recordó cómo que era su vida los 18: "Era una adolescente sin amigos que se pasaba el día haciendo castings, intentado llegar a ser actriz. Hacía pruebas todos los días, no conocía a nadie. Vivía en Nueva York pero era de Kentucky y no solía conocer a gente de mi edad. No tenía nadie contra quien revelarme, era algo así como una adolescente currante".