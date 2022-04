Jennifer Lopez y Ben Affleck, comprometidos de nuevo una década después

El amor muchas veces triunfa a pesar del paso de los años, y si no que se lo digan a Ben Affleck y Jennifer Lopez. La pareja, que ya estuvo saliendo entre los años 2002 y 2004, decidieron volver a darle una oportunidad a su relación a principios de 2021 y ahora... ¡el anillo ya está aquí!

Así lo ha anunciado la propia cantante estadounidense a través de su cuenta de Twitter, donde en un pequeño vídeo aseguraba que tenía una "historia muy emocionante y especial para compartir" a través de su boletín de noticias personales On the JLO. Eso sí, no ha dejado duda alguna a sus seguidores en redes sociales, acompañando la noticia con un emoji de un anillo.

De esta manera, casi una década después de su primera relación, Ben Affleck y Jennifer Lopez vuelven a estar comprometidos –aunque en aquel momento decidieron acabar cancelando su futura boda en enero de 200 y rompiendo su relación.

La revista People ha confirmado a través del representante de la artista pop que el mensaje para los suscriptores de este boletín, además, incluía un vídeo en el que la propia Lopez aparecía mostrando con admiración el anillo de diamantes verde que Ben Affleck le había entregado como muestra de su compromiso.

Una segunda oportunidad al amor

Jennifer Lopez y Ben Affleck rompieron su compromiso en enero de 2004, aunque mantuvieron siempre la amistad que les caracterizaba. Sin embargo, tras la ruptura de ambos con sus respectivas parejas hace unos meses –el ex jugador de beisbol Alex Rodríguez y la actriz Ana de Armas, respectivamente–, el actor y la cantante retomaron el contacto y también la relación.

Desde este verano, momento en el que empezaron a presumir por primera vez de su renovada relación, la pareja se ha vuelto completamente inseparable. De hecho, les hemos podido ver en todas las alfombras rojas más importantes del año haciendo gala de esta segunda oportunidad que le han dado al amor.

El apasionado beso de Jennifer Lopez y Ben Affleck. // GTRES

El actor de Gone Girl aseguró en una entrevista con WSJ Magazine que se sentía muy "afortunado" por haber tenido segundas oportunidades, tanto en su vida laboral como personal.

"He tenido segundas oportunidades en mi carrera. He tenido segundas oportunidades como ser humano. La vida es difícil y siempre estamos fallando y, con suerte, aprendiendo de esos fracasos", dijo. "Lo único que realmente necesitas para aprovechar las oportunidades que brinda ese crecimiento es la segunda oportunidad. Definitivamente he tratado de aprovechar eso. No siempre he tenido éxito, pero en los casos en que lo he hecho, ellos resultaron ser los aspectos definitorios de mi vida", recordaba el actor.