¡Sin palabras! El apasionado beso de Jennifer Lopez y Ben Affleck en el Festival de Venecia

La reconciliación de Ben Affleck y Jennifer Lopez está levantando pasiones entre los fans de la pareja que, más de 15 años después de su ruptura, volvía a darle una segunda oportunidad a su amor. Fue a finales de mayo de 2021 cuando la cantante y el actor comenzaron a dar muestras de este posible reencuentro y, desde entonces, no se han separado.

Hasta ahora ambos han sido muy discretos, siendo tan solo fotografiados por los paparazzis que no han dejado de seguir a la pareja desde que retomaron su relación. Eso sí, la cantante no pudo evitar compartir en sus redes sociales, con motivo de su cumpleaños, una instantánea de un apasionado beso con Affleck, haciendo suspirar a los fans, que tomaban este gesto como una intención de oficializar su relación tras los rumores.

Mucha pasión en el Festival de Venecia

Sin embargo, aún no habíamos visto a Ben Affleck y Jennifer Lopez derrochar su amor encima de una alfombra roja... hasta ahora. La elegida ha sido la del Festival de Venecia, donde ambos se han dejado ver juntos durante los últimos días.

Así, la pareja asistía este pasado viernes a la premiere de la película The Last Duel, de Ridley Scott, donde Affleck tiene un destacado papel junto a su amigo Matt Damon. No obstante, pocos esperaban que el protagonismo de la noche acabara llevándoselo Lopez, que impresionaba al público enfundada en un impresionante vestido blanco, muy sexy, diseñado por el libanés Georges Hobeika.

Pero el impresionante look de la cantante no ha sido lo más señalado de la noche en la ciudad de los canales. En uno de los momentos más esperados de los últimos meses, Affleck y Lopez, muy acaramelados, han protagonizado, sin duda alguna, los gestos más románticos de la noche sobre la alfombra roja.

En su primer posado oficial como pareja desde 2004, la cantante y el actor nos han dejado risas y mucho amor. Y es que se nota que ambos están disfrutando de esta nueva etapa de sus vidas como si nunca se hubieran separado.

Ben Affleck y Jennifer Lopez en el Festival de Venecia. // GTRES

Ben Affleck y Jennifer Lopez en el Festival de Venecia. // GTRES

La pareja no se ha separado ni un momento en toda la noche y, sobre la alfombra roja, también se ha dejado llevar por la pasión del momento, donde han compartido un apasionado beso en público que ha revolucionado a los fans en las redes sociales.

Ben Affleck y Jennifer Lopez se besan en el Festival de Venecia. // GTRES

El apasionado beso de Jennifer Lopez y Ben Affleck. // GTRES

Una segunda oportunidad para el amor

Jennifer Lopez y Ben Affleck rompieron su compromiso en enero de 2004, aunque mantuvieron siempre la amistad que les caracterizaba. Sin embargo, tras la ruptura de ambos con sus respectivas parejas hace unos meses –el ex jugador de beisbol Alex Rodríguez y la actriz Ana de Armas, respectivamente–, el actor y la cantante retomaron el contacto y desde entonces se han vuelto inseparables.

Ahora que la pareja ha oficializado su relación ante las cámaras, muchos empiezan ya a especular sobre el futuro de la cantante y el actor. Y es que, tal y como cantaba Lopez en uno de sus temas más recordados, todo el mundo se pregunta "Ben, ¿y el anillo pa' cuándo?".