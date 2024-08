Jennifer Lopez, al límite: está "humillada y furiosa" por la separación con Ben Affleck

Jennifer Lopez ha explotado después de semanas de noticias y más noticias sobre su separación con Ben Affleck.

Las segundas partes nunca fueron buenas y su caso es el mejor ejemplo de ello. La cantante y el cineasta rompieron su relación en 2004, sin embargo, en 2021 decidieron darse una nueva oportunidad después de que ella cancelara su compromiso con su entonces pareja, el jugador de beisbol, Alex Rodríguez.

Se casaron en 2022 y han vivido juntos durante dos años hasta que los rumores de divorcio comenzaron a revolotear alrededor suya hace varios meses. La venta de su mansión en Los Ángeles, la compra de una casa por parte de Ben para él solo, los viajes en solitario o que no celebraran su segundo aniversario de bodas han sido algunas de las noticias publicadas en las últimas semanas.

Lo que parecía un cuento de hadas ha terminado siendo una pesadilla para la intérprete de On the floor. Tal y como han revelado fuentes cercanas a ella a Page Six, se siente "furiosa y humillada" por como ha vivido estos dos años con el cineasta, ya que pensaba que esta vez sería diferente.

"Está furiosa. Él la ha humillado. Fue él quien inició la reconciliación", dicen.

La cantante considera que ya no tenían edad de estas cosas: "La ha humillado porque ella hizo un gran alboroto al proclamar que él era el amor de su vida. Acaban de tener dos bodas hace dos años. Esto es una especie de récord, no son niños pequeños".

Las mismas fuentes insisten en que Jennifer y Ben ya no se hablan y todo se está gestionando a partir de sus representantes. Ella está deseando divorciarse para pasar página, aunque él no quiere entregar los papeles ya para no humillarla más: "Él es muy protector con ella".