Jessie J confiesa que no puede tener hijos

Jessica Ellen Cornish, la cantante británica de 30 años conocida por su nombre artístico Jessie J, ha querido compartir un mensaje con sus fans en su último concierto en Londres. Entre canción y canción, confesó que no puede tener hijos.

''Hace cuatro años me dijeron que no podía tener hijos, y está bien. Voy a tener hijos, creerme. Cuando el doctor me lo dijo, mi reacción fue: Oh, cielos, ¡no!'', dijo la cantante con fortaleza y positivismo, algo que sorprendió a los asistentes.

Además, Jessie J dedicó unas palabras a todas esas personas que se encuentran en su misma situación: ''No os lo cuento por compasión, soy una de las millones de mujeres y de hombres que han pasado por esto, y eso no puede ser una cosa que nos defina" y añadió que escribió una canción "para mí misma en un momento de dolor y de tristeza. Pero también para darme a mí misma alegría y darle a la gente algo que pudiesen escuchar en esos momentos en que las cosas se ponen muy duras y difíciles''.

Sin duda, una vez más, la artista ha mostrado lo importante que son sus fans, ya que les ha explicado una de las mayores intimidades de su vida.