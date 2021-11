Jhay Cortez y Mia Khalifa confirman su relación con un apasionado beso en Instagram

Jhay Cortez y la actriz y modelo Mia Khalifa ya no es esconden. Lo que era un secreto a voces ha terminado por confirmarse después de que el cantante subiera un vídeo a sus redes sociales en el que él y su nueva novia no pueden dejar de comerse a besos .

Si muchos ya parecía que muchos habían intuido que el amor entre Jhay Cortez y Mia Khalifa era una absoluta realidad, no ha sido hasta ahora que la pareja ha decidido confirmarlo con unos apasionados besos.

Este viernes el cantante puertorriqueño y la exactriz porno confirmaron públicamente que son pareja a través de sus cuentas de Instagram. Cortez lo hizo con una fotografía de ambos juntos en un coche descapotable, compartiendo unos románticos besos en este mismo lugar. "La presión no soy yo, es ella", escribía el artista.

Por su parte, Khalifa desafiaba a sus seguidores con una imagen de espaldas junto al cantante, caminando ambos uno al lado del otro. "Te sigo", escribió junto a las fotos, mencionando al intérprete de Ley Seca.

En sus historias de Instagram, la exactriz porno también compartió un video de ella bailando una canción de su nuevo novio: "La forma en que el feminismo abandona mi cuerpo cuando suena un verso de Jhay Cortez", escribía en esta publicación.

Días antes, la pareja ya había compartido un espectacular beso durante uno de los conciertos del cantante en Puerto Rico, enloqueciendo al público.

Protagonista de uno de sus videoclips

Mia Khalifa también ha sido una buena inspiración para el cantante puertorriqueño. De hecho, la actriz ha sido la protagonista de uno de los últimos videoclips de Cortez, En mi cuarto, un tema en colaboración con Skrillex.

En él, muchos de los fans de Cortez han señalado que podría haber una clara referencia a Khalifa, asegurando que el verso Me la paso viendo to' tus video' y viendo to' tus retrato' podría referirse al éxito de su nueva novia en su época como actriz de cine para adultos.

Jhay Cortez y Mia Khalifa en el videoclip. // YouTube

Separada de su marido en junio

Este nuevo romance entre Khalifa y Cortez llega apenas unos meses después de que la actriz anunciara la separación del que hasta entonces había sido su marido, Robert Sandberg. La pareja se comprometió en 2019 y se casó ese mismo año, pero, finalmente, anunció su separación en un comunicado conjunto lanzado a través de Instagram el pasado mes de julio.

"Podemos decir con confianza que lo dimos todo para que nuestro matrimonio funcionara, pero después de casi un año de terapia y esfuerzos, nos marchamos sabiendo que tenemos un amigo el uno en el otro y que realmente lo intentamos", escribió la pareja.

"Siempre nos amaremos y respetaremos porque sabemos que no un incidente aislado causó nuestra división, sino la culminación de diferencias fundamentales irresolubles de las que nadie puede culpar al otro. Estamos cerrando este capítulo sin remordimientos y comenzando el nuestro, por separado, pero conectados a través de una familia, amigos y amor increíbles por nuestros perros", reiteraban Khalifa y Sandberg.

"Esto pasó hace mucho tiempo, pero estamos contentos de habernos tomado nuestro tiempo y haberlo dado todo, y podemos irnos diciendo que hicimos todo lo posible", concluyeron.