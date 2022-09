Joaquín, de cerca: su mujer, sus dos hijas, su nuevo programa de televisión y la historia de su coletilla 'en tu vida, Hulio'

Joaquín Sánchez Rodríguez es uno de los futbolistas más legendarios y con más presencia en España. Actualmente capitán en el Real Betis Balompié, se trata del segundo jugador que ha participado en más partidos de la historia con 601, solo por detrás de Andoni Zubizarreta (Valencia).

Además, también ha hecho historia al ser el único futbolista que ha marcado goles en la liga de fútbol profesional de España en cuatro décadas distintas (90, 00, 10 y 20).

Pero no solo tiene esta faceta deportista, sino que es un hombre plenamente volcado en su familia y con una increíble presencia televisiva.

Su precioso matrimonio con Susana Saborido y sus dos hijas

El futbolista se casó con Susana Saborido en 2005, en una ceremonia a la que fueron invitadas más de 500 personas y en la que se colocó un trofeo de la Copa del Rey en el altar.

Llevan casi 20 años juntos y en las redes sociales acostumbran a compartir imágenes en los que no dudan en mostrar su amor. En la visita de la pareja al programa El show de Bertín en Canal Sur este verano, Saborido contó cómo se conocieron. Todo fue gracias a un amigo común, que sin querer hizo de cupido allá por el año 2002.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido // getty images

"Me lo presentó un amigo de los dos. Luego nos estuvimos viendo unos cuantos meses", explicó Susana, añadiendo que en un principio el futbolista no le entró por los ojos. "Lo veía muy espabilado. Ya una noche me quedé sola y él se acerca a mí y me dice: '¿Qué haces hablando conmigo si tú a mí no me puedes ver?', detalló.

Juntos tienen dos hijas, Daniela y Susana. La mayor, Daniela, acaba de cumplir 15 años y Susana tiene 11. Las dos nacieron en el Hospital Nou d'Ocubre de Valencia y son la auténtica debilidad de sus padres. En las redes sociales son constantes las muestras de amor que les dedican a sus pequeñas, sobre todo en cumpleaños, vacaciones y fiestas familiares. Actualmente, la familia al completo vive en Sevilla tras haber residido en ciudades como Valencia, Málaga o Florencia.

Su famosa coletilla "en tu vida, Hulio"

Joaquín destaca como humorista y en 2011, fue capaz de crear una expresión que todos hemos dicho alguna vez en la vida: "en tu vida, Hulio". Esta frase la dijo al hablar con su compañero de equipo Júlio Baptista y contó a la prensa cómo surgió.

Un periodista de laSexta quiso saber si el jugador, que en ese momento estaba en el Málaga F.C, tenía algún hobby. Sin pensarlo, Joaquín contestó "el tenis" y acto seguido su compañero, Júlio Baptista, estalló de risa. Lo cierto es que Joaquín no había jugado al tenis en su vida y así lo reconocía: "No sé ni coger una raqueta, Hulio". Y la frase, que rebosa acento andaluz, quedó para la posteridad.

¿En qué consiste su programa 'Joaquín, el novato'?

El futbolista va a compaginar su última temporada como deportista, ya que Joaquín ha decidido colgar las botas a los 40 años, con la televisión. Estos nuevos proyectos podrían ser una buena toma de contacto para saber hacia donde virar su trayectoria profesional.

Y de eso va precisamente Joaquín, el novato. Se trata de un espacio de entrevistas donde el futbolista charlará con cantantes, actores, cocineros, deportistas de otras disciplinas, celebrities y demás personalidades para conocer el día a día de sus profesiones y así "poder escoger la suya".

Con este programa, Joaquín ya se ha convertido en un hombre completamente multidisciplinar, ya que domina desde el fútbol hasta la comedia y la televisión, y todo esto sin descuidar a su familia.

Próximamente, podremos disfrutar de momentos de humor inigualables.