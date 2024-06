Joe Alwyn, sobre su ruptura con Taylor Swift: "Es algo difícil de superar"

El actor Joe Alwyn ha roto su silencio sobre su relación con la estrella musical Taylor Swift, con quien mantuvo una relación amorosa durante seis años quefinalizó a principios del año pasado. Lo ha hecho esta semana en una entrevista personal con The Sunday Times Style.

Alwyn, tras ignorar la pregunta de si ha escuchado el último álbum de la artista The Tortured Poets Department, dice: "Espero que todo el mundo pueda empatizar y comprender las dificultades que entraña el final de una relación larga, amorosa y plenamente comprometida de más de seis años y medio".

"Es algo difícil de superar. Lo que es inusual y anormal en esta situación es que, una semana más tarde, de repente es de dominio público", añade poniendo el foco alrededor de la presión mediática, sobre la que se muestra especialmente duro.

"De repente, tienes algo muy real lanzado a un espacio muy irreal: redes sociales, prensa... Donde se especula sobre ello y se le da una forma irreconocible", reflexiona. Y añade: "Siempre va a haber una brecha entre lo que se sabe y lo que se dice. He hecho las paces con eso".

Taylor Swift y Joe Alwyn en 2019

Pacto entre Joe Alwyn y Taylor Swift

El actor confesó que, tras la ruptura, tanto él como Taylor Swift decidieron mantener en privado los detalles sobre su relación de más de seis años. Por eso, no quiso comentar nada relacionado con las canciones recientes de la artista que, supuestamente, hablan sobre él.

En este sentido, The Sunday Times Style le preguntó sobre su opinión de los temas So Long, London o loml. Su respuesta fue tajante: "Estoy seguro de que puedes entender, dado el nivel de ruido y escrutinio sobre mi relación pasada, por qué no querría abrir la puerta a cosas así ahora mismo...", zanja.