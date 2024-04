Del guiño a 'El club de los poetas muertos' a las referencias a Joe Alwyn: los easter eggs de Taylor Swift en 'Fortnight'

Taylor Swift ha demostrado una vez más que es una mastermind tras el lanzamiento de The Tortured Poets Department, su onceavo álbum de estudio lleno de referencias a sus relaciones y vivencias en los últimos años.

La artista ha escogido como sencillo principal Fortnight, su colaboración con el rapero Post Malone, para la que ha grabado un videoclip digno de análisis.

El guiño a El club de los poetas muertos

La cantante de Pensylvania ha titulado a su nuevo álbum, "El departamento de los poetas torturados", un título que recordó mucho a sus fans a la famosa novela, El club de los poetas muertos.

Por ese motivo, Swift ha querido contar con Ethan Hawke y Josh Charles, dos de los protagonistas de la adaptación cinematográfica de esta conocida obra de N.H. Kleinbaum.

Las referencias a su relación con Joe Alwyn

El vestido de novia

Taylor Swift sorprendió en la última gala de los premios Grammy con un vestido blanco que ha resultado ser uno de los mayores easter eggs de esta nueva era. La cantante ha aparecido con la misma prenda en el videoclip, haciendo referencia a una novia que ha perdido la cabeza.

El guiño a Champagne Problems

Asimismo, el inicio del vídeo de Fortnight es una referencia constante a una de las frases de su canción Champagne Problems, "she would have made such a lovely bride, what a shame she's fuck in the head", traducida como "ella hubiese sido una novia encantadora, una vergüenza que esté jodida de la cabeza", donde vemos a Taylor vestida de novia internada en lo que parece un centro psiquiátrico.

The Black Dog

Durante una de las escenas, el vídeo musical, aparece un perro negro, que da nombre a su canción The Black Dog, donde cuenta cómo se enteró de que su expareja le fue infiel en un bar. Se trata de la escena en la que la cantante recibe un tratamiento de electroshock en el cerebro, para borrar su memoria y dejar de sufrir.

I am someone who until recent events | Soy una persona con la que, hasta eventos recientes

You shared your secrets with | compartías tus secretos conmigo

And your location, you forgot to turn it off | y tu ubicación, que olvidaste apagar

And so I watch as you walk | y así fue como te vi entrar

Into some bar called The Black Dog | en un bar llamado El Perro Negro

And pierce new holes in my heart | y abrió nuevos agujeros en mi corazón

You forgot to turn it off | olvidaste apagarla

Algunos swifties han interpretado la aparición del perro como un easter egg de que The Black Dog será el próximo single de TTPD.

Las pastillas para olvidar

En un intento de superar su relación, Taylor se toma unas pastillas que están etiquetadas como "forget him" (olvídalo). Tras tragarse la cápsula, la cantante se lava la cara con un paño y comienzan a aparecer en su rostro los tatuajes de Post Malone, una manera metafórica de expresar que, por muchas píldoras que se tome para olvidar, todos esos recuerdos están grabados en su piel para siempre.

El color de los elementos de sus signos

Post Malone y Taylor comparten una escena en una sala de mecanografía, donde ambos escriben su historia en máquinas de escribir. Durante el proceso, ambos desprenden un color desde sus máquinas: la de Taylor es roja, simbolizando el color del fuego, elemento de su signo zodiacal Sagitario, mientras que la del rapero, que asemejaría la de Joe, es azul como el agua, elemento de Piscis.

El símil con Delicate

En el final del videoclip podemos ver a Taylor subida encima de una cabina telefónica mientras le cae la lluvia, una imagen muy parecida al final del videoclip de Delicate, donde la artista disfruta de la tormenta sobre el capó de un coche. Delicate es una de las canciones de Reputation dedicadas a Joe Alwyn, donde la cantante hace referencia a que, a pesar de su mala reputación, él la quiere y la acepta tal y como es.

Taylor Swift se ha pasado el juego con este videoclip, y estamos deseando saber que nos depara esta nueva era de la cantante llena de referencias a su vida.