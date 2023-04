Por qué han roto Taylor Swift y Joe Alwyn: las claves de la separación

Los fans de Taylor Swift siguen en shock con la noticia de la ruptura de la artista con Joe Alwyn ya que nadie lo esperaba, sin embargo, han decidido terminar y emprender caminos en solitario.

Los rumores de ruptura comenzaron después de que Taylor Swift diese el pistoletazo de salida a The Eras Tour el 17 de de marzo y que, hasta el momento Alwyn no hubiese asistido a ninguno de sus conciertos. El medio ET detalló que la ruptura fue "amigable" y ocurrió hace un par de semanas. "No fue dramático. La relación acababa de seguir su curso. Es por eso que [Alwyn] no ha sido visto en ningún concierto".

Qué ha pasado entre Taylor Swift y Joe Alwyn

No obstante, todavía no había trascendido las causas de la ruptura... hasta ahora. People ha tenido acceso a varias fuentes cercanas a la pareja y les han aclarado lo que pasó. Incluso estos informadores se encuentran sorprendidos de la ruptura, ya que habían tenido problemas en otros momentos pero siempre lo habían arreglado.

"Tuvieron momentos difíciles antes y siempre resolvieron las cosas, por lo que sus amigos pensaron que se tomarían un tiempo separados pero eventualmente volverían a estar juntos", han señalado.

La pareja se conoció en 2016, mientras ella estaba "en la burbuja de grabación de Reputation" en 2017. "Luego llegó la pandemia, y estaban encerrados juntos y pudieron continuar haciendo crecer su relación de esta manera aislada. Pero él realmente no la 'conocía' todavía fuera de esa burbuja", han aclarado.

Joe Alwyn no soportaba "el nivel de fama" de Taylor Swift

Uno de los principales problemas que tuvieron fue que él no soportaba el nivel de exposición pública a la que estaba sometido, así como que muchos medios le preguntaran a Taylor por él. Incluso han reconocido que le molestaba "el nivel de fama" de la cantante.

"Joe ha tenido problemas con el nivel de fama de Taylor y la atención del público. Las diferencias en sus personalidades también se han vuelto más difíciles de ignorar después de años juntos. Se han distanciado", enfatizando las diferencias de personalidad entre ambos.

Todo apunta a que fue ella la que tomó la decisión de romper la relación cuando "vio que no funcionarían a largo plazo", aunque parece que no ha habido tensiones entre ellos y "todavía hay mucho cariño entre ellos". De hecho, habían llegado a hablar de compromiso pero cada uno tenía opiniones distintas.

"Se llevan bien. Ella no tiene nada malo que decir sobre Joe. Simplemente se separaron. Taylor se mantiene muy concentrada en su gira en este momento", dicen las fuentes.

A pesar de que llevaban seis años juntos, Taylor Swift y Joe Alwyn no han sido capaces de superar las diferencias de personalidad y los problemas con la fama y el compromiso. Aún así, siguen teniendo una buena relación.