Johnny Depp colabora con Rihanna: da el salto a la moda y participará en el próximo desfile de 'Savage X Fenty'

Johnny Depp lleva un año bastante ajetreado. Después de su juicio con su exmujer, Amber Heard, que tuvo a medio mundo enganchado a los televisores durante meses, el actor pudo recuperar el aliento y volver a trabajar. Tras un largo periodo apartado, ha comenzado a unirse a varios proyectos inesperados.

Así será la colaboración entre Johnny Depp y Rihanna

Uno de ellos, según recoge el portal TMZ, es que participará en el próximo desfile de Savage X Fenty, la marca de Rihanna. Así, se convertiría en el primer hombre en ser el invitado de honor por la cantante de Barbados.

No se ha revelado si el actor desfilará para la marca, pero lo que sí ha asegurado este medio es que será un invitado estrella, como ya lo fueron anteriormente la modelo Cindy Crawford o la cantante Erykah Badu.

El equipo de Rihanna fue quien contactó con Depp, según TMZ, y ambos están muy entusiasmados con poder cumplir esto, que sería un sueño para ambos. También han apuntado que la participación del actor daría "un toque cool y chic", ya que destaca por su perfil polifacético: es actor y cantante.

La faceta de cantante de Johnny Depp

Más allá de su reconocida faceta como actor en películas como Piratas del Caribe o Eduardo Manostijeras, Johnny Depp también tiene una vena musical que en los últimos meses ha explotado mucho. Recientemente, se ha embarcado en una gira alrededor del mundo de la mano del cantante y amigo suyo Jeff Beck.

Además, el 15 de julio estrenó This is a Song for Miss Hedy Lamarr, una canción ha sido escrita de principio a fin por Johnny Depp y Jeff Beck ha asegurado que este tema es una de las razones que le empujó a invitar al actor de Piratas del Caribe a participar en su nuevo proyecto.

Se trata de un sencillo que no deja indiferente a nadie con frases como: “Has estado sentada ahí, como un perro con un picor de siete años… Si tuviese una moneda, ni te tocaría”. Se ha rumoreado demasiado que el tema va dedicado a Amber Heard.