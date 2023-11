Josema Yuste, de cerca: por qué se separó 'Martes y Trece', cuántos años lleva con su mujer y sus tres hijos

El suyo es uno de los rostros de la televisión en España. Josema Yuste, cómico, actor y presentador, es uno de los humoristas españoles más reconocidos, debido a su larga trayectoria en el mundo del entretenimiento —desde 1978— y a dar vida al 50% del conocidísimo dúo de los noventa Martes y Trece.

Tras decenas de apariciones en programas de televisión, películas y una larga experiencia sobre las tablas del teatro, el intérprete que siempre pensó en ser actor (no tanto como convertirse en cómico) como única posibilidad, dirige y protagoniza Que Dos nos pille confesados,una obra escrita por Alberto Papa-Fragomen y Rodrigo Sopeña que relata la vida un personaje que vive de la estafa y se hace pasar por sacerdote para alcanzar sus propósitos delictivos.

Una infancia marcada por la pérdida de su madre y una vocación incomprendida

José María Yuste Navarro nació en 1952 en Madrid para solo unos años después pronunciar alto y claro la razón por la que había venido al mundo: a interpretar.

Lo supo siempre. El cómico se apuntaba a todos los concursos que había en el colegio y tras una pequeña obra de teatro de Navidad en la que simulaban ir a la luna, el pequeño Josema se lo comunicó a su madre. Ella desvió el tema con un socorrido "déjate de tonterías". Poco después, el actor tuvo que hacer frente con solo nueve años al drama de perder a su madre.

Cuando con 15 años sentó a su padre para darle la misma noticia, Yuste se encontró con el frío de la incomprensión de su padre, un conflicto que duró hasta los 17 años, cuando Yuste huyó a casa de su tía y le demostró con su triunfo que podía vivir de la profesión.

El éxito de Martes y Trece y su relación con Millán Salcedo

La infancia del cómico Millán Salcedo que después se convertiría en la otra mitad de Yuste estableció una infancia paralela con su compañero de trabajo. El de Ciudad Real venía de haber vivido ocho años en un internado por la insuficiencia económica de su madre, pero la interpretación le salvó. En esta ocasión, Millán contó con todo el apoyo posible de su progenitora.

En 1976, ambos coinciden, junto con Fernando Conde, el tercer Martes y Trece —que abandonaría el grupo en 1985, dejando al dúo Millán-Josema—, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Allí surge la idea de formar el trío cómico que en 1979 se presentó al mundo para poco después protagonizar los programas especiales de Nochevieja, a las que gran parte del país esperaba con ansia desde sus salones y que se terminó convirtiendo en historia del humor en el país.

Martes y Trece durante un acto público.

Juntos crearon un estilo caracterizado por la ironía y la imitación de personajes famosos (Encarna Sánchez, Isabel Pantoja, Tina Turner o la folclórica Paca Carmona). Su popularidad alcanzó su punto máximo en la década de 1980. Pasaron los años y con ellos, los icónicos sketches del grupo, las obras cinematográficas en las que actuaron o su presencia en el famoso programa Un, dos, tres, responda otra vez, hasta que el 31 de diciembre de de 1997, el dúo representó su última actuación en el programa especial de fin de año de TVE, Adiós.

Por qué se separó Martes y Trece

La pregunta del millón. Sobre ello se ha hablado mucho y muchos en diferentes y múltiples entrevistas. "Él ha llevado el éxito de una forma diferente a la mía. Soy un luchador nato, un gallo de pelea. Desde que decidí ser actor me abrí paso a codazos con esfuerzo y trabajo y aquí sigo después de 40 y pico años que llevo en esta profesión", explicaba en un programa de Lazos de sangre el cómico madrileño.

"La amistad es una cosa y el trabajo es otra cosa. Honestamente, creo que amigos, amigos, amigos no hemos sido, pero hemos sido a veces algo más que amigos", puntualizaba el actor. "Hombre claro que sí, por supuesto que sí", contestaba a la misma pregunta Millán.

Sherpa, cantante de Los Barones y primer manager del dúo, ha confesado al respecto: "Josema y Millán se llevaban fatal, fatal, fatal, porque cuando hay dinero, hay egos, hay egoísmos, hay envidias, celos... Es muy difícil".

Martes y Trece, durante una actuación en TVE.

Por su parte, Millán sintió la "falta de apoyo" en momentos delicados en los que confrontar con algunos problemas del dúo cómico, además de la saturación que poco después sufrió el manchego. "Decidí dejar el dúo por saturación, Bertín. Estaba 24 horas al día fuera de casa y no lo pude aguantar. Me quedé en blanco en medio de un espectáculo y se me fue la olla", le confesó Salcedo a Osborne en Mi casa es la tuya, en 2016. Tuvo que descansar en una clínica. Decidió que tenía que cortar con muchas cosas que le "hacían daño". Una de ellas fue Martes y Trece.

El amor de Josema Yuste y sus tres hijos

Los detalles de la vida personal del cómico y actor son escasos. Yuste evita su presencia en internet a través de las redes sociales (de lo que hace gala en más de una entrevista y a las que califica como un "nido de víboras viperinas"), lo que le ayuda a preservar su criterio para hacer el humor.

Sin embargo, se sabe que el humorista pudo haber sido cuñado del cantante Bertín Osborne, puesto que el primer matrimonio —del que nació su primer hijo, Alejandro Yuste— del intérprete de 69 años fue con su hermana, con quien estuvo dos años.

Más tarde, Yuste conoció al amor de su vida, María José Vázquez Camino, "su vecina del tercero", con la que lleva más de 30 años casado. Con ella tuvo a Jaime y Ana Yuste, sus otros dos hijos.

👉 Las aplaudidas palabras de la actriz Susan Sarandon en apoyo a Palestina

👉 Todas las noticias sobre TV y cine en Europa FM