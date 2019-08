La joven que arrasa en Instagram contando su lucha contra la anorexia

Megan Jayne es una chica que ha querido usar las redes sociales para contar cómo ha sido su lucha contra la anorexia. Le detectaron esta enfermedad a los treces años y tras visitar muchos médicos llegó a estar ingresada en una clínica.

Cuando parecía que lo había superado tuvo una recaída a los 15 años que le llevó a pesar tan sólo 29 kilos y debatirse entre la vida y la muerte.

La joven, que ha mostrado el antes y después de su cambio físico, explica que todo empezó cuando era pequeña y se veía "más gordita" que las otras niñas. A partir de ahí la batalla con la comida se convirtió en una pesadilla, pero con mucha fuerza de voluntad consiguió salir de esa horrible situación.

Y aunque en muchos momentos creyó que no conseguiría superar la anorexia, afortunadamente Megan ha mejorado drásticamente y quiere explicar su caso para ayudar a todas aquellas personas que estén pasando por su situación: "Mentalmente no estoy curada, estoy en un ciclo de hacer ejercicio, no comer atracones, engordar y perder peso", confiesa.

Ahora Megan Jayne cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, donde recuerda diariamente la importancia de quererse uno mismo y no buscar el cuerpo perfecto.

Además, esta experiencia la recoge en su libro 'El poder del Body Positive', donde no solo relata sus vivencias sino que también cuenta con de un estudio a fondo sobre la cultura de las dietas.

El movimiento 'body positive' está muy presente hoy en día y son muchas las caras conocidas que intentan expandirlo a diario, como ha ocurrido recientemente con Tania Llasera o Camila Cabello.