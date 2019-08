El reivindicativo baile de Tania Llasera en bikini para “normalizar la celulitis y las mujeres de todos los tamaños”

Tania Llasera ha subido a su cuenta personal de Instagram una secuencia de vídeos, en blanco y negro, en los que aparece bailando en bikini. El objetivo de publicar estas imágenes es reivindicar la celulitis y normalizar el tamaño del cuerpo de las mujeres.

"Estoy potente y lo sé, estoy 'rellenita' y no llena de complejos y eso chicas... pues parece que os choca. Sois miles ya l@s que me habéis escrito básicamente diciendo: 'Ole por tus ovarios, yo no podría, yo me escondo", dice la presentadora en el pie de vídeo-

Asimismo, hace un llamamiento para que las chicas no se escondan "porque sea como sea, milagrosamente, damos la talla cada día como personas". Y concluye su reflexión con un "Normalicémoslo normal por favor. #NormalizarLoNormal #LaperfectaImperfección de cada cual. Y sí, en el vídeo cierro la puerta con el pompis, eso es potencia".

No es la primera vez que Tania Llasera escribe un mensaje sobre el cuerpo femenino, como el que defendió su figura actual, tras haber ganado unos kilos.