Juan Betancourt quema Instagram con un desnudo enseñando hasta el límite

El guapo modelo Juan Betancourt ha sorprendido a sus más de 320.000 seguidores con un posado de lo más explosivo. Apoyado en una roca rodeado del mar, el cubano muestra su escultural físico tapándose su entrepierna lo justo para provocar más de la cuenta.

Con el emoji de un cangrejo Juan no da más explicaciones de esta publicación, ni falta que hace. Casi 40.000 'me gusta' y más de 1.200 comentarios ha sido la respuesta de sus seguidores ante tal estampa. ¡Y no es para menos!