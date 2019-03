Juan Camus (OT) asegura que una integrante de las Spice Girls ha plagiado su tema Será Mejor

Juan Camus , ex concursante de Operación Triunfo 2001 , asegura que el nuevo single de Emma Bunton , Baby please don't stop , es un plagio y está inspirada en su canción Será Mejor .

Desde que Juan Camus salió de Operación Triunfo 2001, no ha parado de dejarnos momentazos y titulares, siendo uno de los concursantes más polémicos del reality. Aunque no se trata de uno de los cantantes más relevantes de su edición, en relación a algunos de sus excompañeros como Bisbal, Chenoa o Bustamente, Camus sostiene que una de las Spice Girls habría copiado un tema de su segundo disco.

Hace unos días, un fan se dió cuenta de que el nuevo single de Emma Bunton, integrante de las Spice Girls, tenía mucho parecido con 'Será mejor', una canción incluida en su segundo álbum EXIT. El cántabro se ha tomado con buen humor el "parecido razonable" de la canción de Emma, 'Baby Please Don't Stop', y asegura que le encanta ''el rollo que le da Emma'' y que no hay ningún problema con el supuesto plagio.

Recuperando los tuits de Camus, comparamos las canciones: ¿tanto se parecen?

Gracias a esta cadena de tuits, las redes se encendieron y en Twitter se hizo eco del parecido que existe entre las dos canciones. Aprovechando la situación y recordando su tema, alegando que Bunton había versionado 'Será mejor', Juan Camus aseguraba que era ''todo un honor'' para él.

Los tuiteros, como siempre, no han perdido la oportunidad y las bromas sobre el asunto no han cesado. ''No puedo con la vida ni con el ridículo de este hombre'', se burlaba una usuaria.

Además de la polémica canción, a los usuarios les pareció gracioso el hecho de que Juan Camus y las Spice Girls fueran Trending Topic al mismo momento, y aseguraban que sentían haber retrocedido en el tiempo y estar viviendo en los 2000.

La noticia no podía tener mejor timing, y es que la polémica ha coincidido poco después del lanzamiento de la portada del nuevo single de Camus: '¿No lo ves?'. La portada, una vez más, fue objeto de burla de los usuarios ya que el cantante había pegado su cara encima del cuerpo de un modelo masculino de forma no muy profesional...

El ex triunfito no dudó en defenderse alegando que todo estaba planeado y que iba acorde con el nombre del single. No sabemos si es la verdad o simplemente lo ha usado como excusa, ya que el título del single le venía como anillo al dedo al error...