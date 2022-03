Juan Muñoz, de Cruz y Raya, cuenta su verdad: "Ni abuso del alcohol ni consumo drogas"

Juan Muñoz, exintegrante de Cruz y Raya, lleva varios días envuelto en una desagradable polémica y no ha tenido más remedio que salir en defensa propia.

Después de escuchar como un examigo lo llamaba adicto en televisión, el humorista ha querido explicar su verdad en una entrevista con la revista Pronto.

"Es un estafador, chantajista profesional y un mentiroso", ha dicho refiriéndose a Luis Alvero, que acusó al cómico de estar arruinado y cargado de deudas.

"No estoy arruinado, ni tengo adicciones, ni abuso del alcohol, ni consumo drogas y mi relación con mi hijo es buena", continúa el humorista, cuyo hijo Ángel cumplirá 30 años en septiembre. "¡Pero si ya ni fumo!", añade el cómico, que dice que ahora vive tranquilo y sigue trabajando. "Me han ofrecido un proyecto del que os hablaré cuando la cosa sea más firme".

La relación de Juan Muñoz y el acusador

En su entrevista con la revista, Juan Muñoz reconoce que conoce al hombre que lo acusa pero que no le debe ni un euro.

"Me llamó para hacerme una entrevista en un canal de radio por Internet, un sitio donde trabajaba mi actual pareja sentimental, es un hombre muy conflictivo al que tuve que echar de mi casa un día que me visitó", cuenta sobre Alvero, director de un programa en YouTube, del que dice no descarta demandar.

"No se puede consentir que una persona intente destruirte y pisarte el cuello", dice. "Es una vergüenza. Porque también dijo que soy un maltratador, un acosador y un violador. ¡Qué barbaridad!".

Una época que hizo el borrico

Juan Muñoz insiste en que no se droga ni consume ningún tipo de sustancia, aunque reconoce que sí lo hizo en el pasado.

"En los años 90 hice demasiado el borrico, pero aquella etapa tan mala pasó a la historia. Corregí mis errores y me he convertido en una persona sana y tranquila", asegura el humorista quien hoy vive feliz con su pareja.