Juanma Iturriaga, de cerca: cuánto mide, cuándo dejó el baloncesto, su mujer Ruth y sus dos hijos

Juan Manuel López Iturriaga, más conocido como Juanma Iturriaga, tiene una de las carreras en el baloncesto más importantes del país. Nacido en Bilbao en 1959 (64 años), se interesó desde muy joven por el deporte y comenzó a jugar al baloncesto en varios equipos vascos.

En 1976, se incorporó a la plantilla del Real Madrid y allí se especializó en culminar los contraataques. Jugó en más de 100 partidos y batió un récord al convertirse en el único jugador español en ser internacional en las categorías minibasket, junior, sub-21, sub-23 y absoluto.

Estuvo en este equipo desde el 76 hasta el 88. Se retiró en 1990 y durante sus dos últimos años estuvo en el Cajabilbao.

Cuánto mide Juanma Iturriaga

El exdeportista mide 1,95 metros, muy por encima de la media española. En una charla con Chenoa en Tómatelo menos en serio, apuntó que no estaba demasiado contento con esto y tiene problemas, por ejemplo, para ir en avión: "La altura para mi profesión me ha venido muy bien pero para el resto...".

Juanma Iturriaga lleva midiendo lo mismo desde la adolescencia. "Con 11 años ya medía 1,80 y con 14 años tenía la misma altura que ahora", contó para luego bromear por qué dejó de crecer tan joven. "Los curas me dieron una razón por la cual había dejado de crecer pero no me la creí".

El paso de Juanma Iturriaga por los JJOO de 1984

Aunque sin duda uno de los logros por el que es recordado es por ganar la medalla de plata durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Fue titular en la mayoría de partidos y el cuarto máximo anotador. Durante el partido de la final, jugó solo 15 minutos y logró marcar 6 puntos.

El vasco dio una entrevista en Historia de los Juegos en 2016 y reconoció que este segundo puesto fue todo un hito durante esa época: "No éramos muy conscientes de lo que habíamos hecho. Ahora yo creo que tienen más claro lo que significa, la repercusión que tiene".

"Siendo medallista olímpico he cumplido uno de mis sueños; afortunadamente tengo más, pero deportivamente ése sí que es verdad que es distinto al resto porque es la única competición en la que compartes con otros deportes y porque el ambientillo que se crea mola", confesó.

De hecho, sirvió para dar relevancia al deporte español en general y al baloncesto en particular: "La medalla fue la culminación de varios años donde pusimos el baloncesto en el mapa y aparte de la medalla fue el momento donde se consiguió, que eran años donde España no se comía muchos “roscos” deportivos, con lo cual yo creo que eso potenció un poquito lo que fue".

Qué hizo Juanma Iturriaga tras retirarse del baloncesto

En 1990 y tras 15 años dentro del deporte profesional, Juanma dejó el baloncesto "porque le apetecía cambiar de vida y creía que era el momento de hacerlo".

Después de retirarse, el vasco se metió de lleno en la televisión donde estuvo trabajando como comentarista de baloncesto en laSexta en 2006, 2007, 2009 y 2011. Fue colaborador en el programa No me digas que no te gusta el fútbol junto a la periodista Cristina Villanueva.

También ha estado vinculado a espacios no relacionados con el deporte como Inocente, Inocente, El Rompecabezotas o Flash, el juego de las noticias.

Ha escrito tres libros: Antes de que se me olvide (2010), Ahora que me acuerdo (2014) y Jugones en un tweet: 45 leyendas olímpicas (2021).

Mikel Iturriaga, el hermano de Juanma

Juanma Iturriaga es hermano de Mikel Iturriaga, conocido popularmente como El Comidista, el periodista que lleva la web gastronómica de El País.

Se define a sí mismo como "más marica que cocinero" y tuvo un programa en La 2 llamado Banana Split. Más allá de esto, es un firme defensor de los derechos LGTB y en sus redes sociales habla sobre dichos temas.

Su matrimonio con Ruth Peche y sus dos hijos

Como parte de su vida privada, está casado con la artista visual Ruth Peche. No se sabe mucho de ellos pero durante una visita a laSexta dijo que la había conocido en un centro comercial y rápidamente surgió el amor.

Además, hablando con Chenoa explicó que gracias a ella había empezado a practicar yoga. El exjugador de baloncesto lo practica prácticamente todos los días y reivindica que los hombres se unan a este deporte, que le pierdan el miedo: "Yo voy a clase de yoga y somos 20 personas y 19 mujeres".

Tienen dos hijos -Candela y Mikel- y él mismo ha apuntado que su hijo practica también baloncesto.

Juanma Iturriaga es uno de los deportistas más conocidos de este país. Cuando zanjó esta etapa, ha sido capaz de probar en otras disciplinas como la televisión o la escritura.