Juanma López Iturriaga confiesa a Chenoa quién era su crush en OT 1

Chenoa tuvo un momento de enfado este jueves en Tómatelo menos en serio durante su entrevista con Juanma López Iturriaga. El exjugador de baloncesto abrió el mensaje en una botella de Laura Galán y eso le llevó a hablar de la primera edición de Operación Triunfo.

La protagonista de la película Cerdita se interesó por el primer crush famoso de Iturriaga y, aunque su respuesta es Mónica Randall, eso le llevó a confesar quién era su favorita en OT1.

"Tuve un crush con Gisela. Yo votaba a Gisela", dijo el deportista, que inicialmente quería guardar esta información en secreto y que acabó dando más datos de sus favoritas. "Para mí era Gisela, Nuria Fergó y luego ya venías tú", le dijo a Chenoa.

La presentadora del late night de Europa FM no recibió la información que, en tono de enfado, le respondió: "¿A mí no me votaste, cabrón?".

'Grandes hitos', el nuevo proyecto de Juanma López Iturriaga

Juanma López Iturriaga acaba de lanzar Grandes hitos, su nuevo proyecto en Sonora en el que se une a su amigo Fernando Romay.

"Lo conozco desde hace más de 40 años y aún así me lo paso bien con él", dice al hablar de su compañero, con el que antes de este proyecto llegó a pensar en "hacer un espectáculo teatral".

El tercero de este proyecto es el periodista deportivo Luis Fermoso, que poco coherencia a este dúo y que, con su poco más de 1,60 metros de altura, se lleva las bromas de Romay.

"Es un cabrón, abusa de su altura", dice sobre el también exjugador de baloncesto.

"Con 11 años ya medía 1,80"

Juanma López Iturriaga y Fernando Romay son dos compañeros de altura, aunque Iturriaga no ve demasiadas ventajas a medir 1,95 metros.

Si no fuese por la ventaja que supone para jugar al baloncesto, se cambiaría sin problemas por Chenoa.

"La altura para mi profesión me ha venido muy bien pero para el resto...", ha dicho, y ha recordado lo incómodo que resulta con esa altura viajar en avión.

Juanma López Iturriaga lleva midiendo lo mismo desde la adolescencia. "Con 11 años ya medía 1,80 y con 14 años tenía la misma altura que ahora", ha contado para luego bromear por qué dejó de crecer tan joven. "Los curas me dieron una razón por la cual había dejado de crecer pero no me la creí".

Su hermano Mikel y su relación con Ibai Llanos

La relación con Romay no es la única de la que ha hablado Juanma López Iturriaga en Tómatelo menos en serio. El hermano de Mikel Iturriaga (conocido como El Comidista) también se ha referido a este y le ha sacado los colores.

Mikel Iturriaga vivió durante tres años con Juanma López Iturriaga y su mujer en Bilbao. "En tres años hizo un filete a la plancha", se quejó en público. "Mikel, una vergüenza", añadió.

Menos queja tiene de Ibai Llanos, quien le abrió las puertas de Twitch. "Montamos un canal de YouTube hace siete años y la cosa iba muy bien así que un día Ibai dijo que le encantaba y se vino un día. Un momento dijo: 'Tenéis que pasaros a Twitch'. Estábamos haciendo un directo y cuando lo terminamos dijimos: 'Nos vamos a Twitch'. Así que abrimos otro directo y empezamos en Twitch", contó sobre el cambio de Colgadísimos del Aro.

La otra persona de la que ha hablado es de su mujer, Ruth Peche, que le ha abierto las puertas de otra disciplina deportiva, el yoga. Empezó durante la pandemia y ha continuado desde entonces. El exjugador de baloncesto lo practica prácticamente todos los días y reivindican que los hombres se unan a este deporte, que le pierdan el mido: "Yo voy a clase de yoga y somos 20 personas y 19 mujeres".

