Julio José Iglesias asegura que le robaron el ADN mientras hacía windsurf

Si algo tienen las redes sociales es que rápidamente se hacen eco de las declaraciones de los famoso. Esto es lo que le ha pasado a Julio José Iglesias, que concedió una entrevista a la revista Corazón para hablar de Javier Santos, el supuesto hijo de Julio Iglesias. Sin embargo, sus palabras no han pasado desapercibidas.

En la portada de la revista podemos ver una foto del hijo del cantante, que asegura que "Me robaron el ADN mientras hacía windsurf". En Twitter se ha comparado sus declaración con la de José Tojeiro Díaz, quien llegó a decir "Me echaron droja…en el cola cao".

Asimismo, estas palabras están sacadas de contexto, ya que Julio José Iglesias realmente explicó que "Estuve haciendo windsurf durante tres horas, con una sed que me moría, y mi termo no estaba. Era un termo amarillo. Tiempo después me enteré por la prensa de que me habían robado el termo". Es decir, que ese hurto fue la prueba que Javier Santos presentó como muestras de ADN para descubrir si era hijo de Julio Iglesias. Finalmente, las pruebas salieron positivas.