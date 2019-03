Justin Bieber habla sobre su depresión: "Me siento superdesconectado y extraño''

Durante los últimos meses hemos tenido pocas noticias de Justin Bieber. Lo que es cierto es que está más enamorado y centrado en su mujer, Hailey Baldwin, y también en su terapia y su fe cristiana.

El cantante, pese a no haber estado muy activo en redes sociales, ha querido publicar un mensaje a través de Instagram para mantener a sus seguidores informados sobre su salud mental.

En los últimos días ha estado presumiendo de mujer, colgando algunas fotografías de Hailey, en las que ella sale totalmente distraída y promocionando su firma de ropa, House of Drew, pero su última publicación ha sido dedicada a sus fans.

''Solo quería manteneros un poco actualizados'', escribió Bieber en la publicación, ''Espero que esto que estoy pasando resuene un poco en vosotros. Lo he estado pasando muy mal. Me siendo súper desconectado y extraño. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado. Solo quería dirigirme a vosotros y pediros que recéis por mi. Dios es leal y vuestras oraciones funcionan. Gracias. Esta es la temporada más humana que he vivido y en la que he lidiado con mis cosas de frente''.

Junto a este texto, el cantante publicó una fotografía de 2016, durante su Purpose Tour, en la que sale luciendo una camiseta de Tupac Shakur y rezando junto a Scooter Braun, su mánager, y Kanye West.

Sus fans llevan muchos meses preocupados por su salud mental y esta muestra de honestidad y llamada de ayuda ha llegado en el momento justo. Medios de todo el mundo han hecho eco de la depresión que sufre el artista y también de su lucha contra esta enfermedad, yendo a terapia. Según US Weekly, el cantante ha visitado varios médicos: ''No quiere depender de la medicación. Está lidiando con altibajos, ansiedad, depresión e incertidumbre por el futuro''.

En medio del caos que está viviendo Bieber, su mujer, Hailey, parece ser la figura más clave y estable con la que cuenta para superar este difícil bache. Según E! News, ''está muy involucrada en el plan de acción y en tomar decisiones. Es la roca ahora mismo y él va a ella para cualquier cosa''. La modelo siempre ha sido un punto de apoyo para Justin y siempre le acompaña a sus sesiones de terapia.