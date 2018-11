Justin Bieber y Hailey Baldwin inmortalizan su amor tatuándose la cara juntos

Lo de Justin Bieber y Hailey Baldwin va en serio. Tanto es así que además de casarse (sin separación de bienes) y comprarse una casa en Ontario por 5 millones de dólares, la pareja ha querido sellar su amor para siempre con un tatuaje coordinado, según ha afirmado el propio tatuador.

Aunque los paparazzis los persiguen allá donde van, parece que tanto Hailey Baldwin como Justin se están esforzando para no mostrar en público el tatuaje que la pareja se había hecho. Bang Bang, el tatuador favorito de Rihanna o Cara Delevigne, ha sido quien lo ha revelado. "Cada uno se hizo un tatuaje. El de Justin está en su cara, y aún no he visto ninguna foto de él, por lo que está haciendo un buen trabajo para ocultarlo", aseguró en una entrevista. "Es muy pequeño y delicado. Y tampoco es un tatuaje tradicional para parejas. No quiero revelar lo que es hasta que la prensa lo consiga", sentenciaba.

Tan solo hemos visto una imagen de Justin Bieber en la que se puede apreciar un rastro de tinta encima de su ceja derecha, pero del tatuaje de Hailey Baldwin ni rastro. ¡Esperamos descubrirlo pronto!