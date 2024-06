Justin Timberlake detiene un concierto para ayudar a una fan

Te interesa Justin Timberlake reúne en directo a NSYNC más de diez años después

La vuelta de Justin Timberlake a los escenarios con su Forget Tomorrow World Tour está siendo uno de los grandes eventos musicales en Estados Unidos. El autor de éxitos como Rock your body o SexyBack ha conseguido unas grandes cifras desde que comenzó la gira y sus acólitos responden con decenas de vídeos de cada uno de sus conciertos.

Durante su último show, en cambio, se ha convertido en viral un vídeo en el que la música de la estrella no es la protagonista, sino la preocupación por sus fans. Justin Timberlake ha decidido parar por completo el directo cuando se ha percatado que una de las asistentes de las primeras filas estaba sufriendo algún percance.

“House, lights up” (“Enciendan las luces”), ha solicitado el cantante deteniendo su canción Cry me a river, ya que los servicios de asistencia no terminaban de localizar a la chica.

https://www.tiktok.com/@lionlatch/video/7375966500558998827?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7330608387384968737

Un episodio que ha terminado por solucionarse rápidamente, ya que apenas unos segundos después Justin Timberlake se ha cerciorado de que la seguidora se encontraba bien y ha continuado con su show.

Tal y como han reflejado los asistentes, el artista ha cantado sus hits más clásicos además de algunas canciones de su nuevo álbum Everything I Thought It Was, en el que ha vuelto a contar con los miembros de la banda que le vió nacer como artista *NSYNC.