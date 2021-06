Justin Timberlake: "Todos deberíamos apoyar a Britney"

El desgarrador testimonio de Britney Spears para pedir que se elimine la tutela a la que lleva sometida desde hace 13 años no ha dejado indiferente a nadie. La cantante ha revelado que no tiene control ni siquiera para ir al médico a retirarse un DIU para poder ser madre de nuevo.

Las palabras de la cantante han conmocionado al mundo, tanto que compañeros de profesión y otros famosos han publicado algunos mensajes en sus redes sociales pidiendo que la justicia escuche a Britney y recupere su ansiada libertad.

Entre todos los mensajes recibidos ha destacado el de su exnovio Justin Timberlake que públicamente ha pedido que se apoye a la cantante y sobre todo ha destacado que nadie debería decidir sobre el cuerpo de una mujer.

"Después de lo que hemos visto hoy, en este momento todos deberíamos apoyar a Britney, independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y sin importar cuánto haya transcurrido... lo que está sucediéndole no está bien. "A ninguna mujer se le debe restringir jamás la toma de decisiones sobre su propio cuerpo", aseguró en sus redes sociales.

Poco después, el cantante volvió a emplear sus redes sociales para enviar un nuevo mensaje en el que incluía a su mujer Jessica Biel. "Nadie debería ser retenido nunca contra su voluntad... o tener que pedir permiso para acceder a todo por lo que ha trabajado tan duro". "Jess y yo enviamos nuestro amor y nuestro apoyo absoluto a Britney en estos momentos. Esperamos que los tribunales y su familia hagan esto bien y la dejen vivir como quiere",

Las polémicas palabras de Justin sobre Britney

El apoyo de Justin llega meses después de que tuviera que hacer una disculpa pública por su conducta del pasado. La emisión del documental 'Framing Britney Spears', en el que se relataba la dura realidad a la que se enfrenta la cantante desde que fue catapultada a la fama cuando solo era una adolescente, puso de manifiesto la realidad de su ruptura con Justin Timberlake.

La artista sufrió los ataques de la prensa y fue culpada de que aquella relación aparentemente idílica, en la que millones de adolescentes de todo el mundo se fijaban, acabara en una ruptura. El material que incluía el documental de The New York Times recogía el testimonio de Timberlake en una entrevista en la radio en la que no era muy cordial con la que había sido su novia durante años y el cantante se vio obligado a disculparse por sus comentarios del pasado.

Meses después de que aquella bomba explotara, Britney demostró no guardarle rencor a Justin y sorprendió a sus seguidores publicando una foto con su expareja. Fue en Instagram y para felicitar a su hermana, Jamie Lynn, por su 30 cumpleaños. En la imagen, que tiene bastantes años, aparecen Spears y Timberlake junto a la cumpleañera.

Ahora, las nuevas palabras de Justin en apoyo a la que fue su pareja durante de años pone de manifiesto que entre ellos reina la cordialidad y que, sobre todo, existe un gran respeto entre ellos.