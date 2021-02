Britney Spears confiesa la dura realidad de su vida, más allá de la fama: depresión, sexualización y miedo a su padre

Este lunes se emite en España 'Framing Britney Spears' , el documental de The New York Times que analiza la persecución a Britney Spears y la complicada relación con su padre , que controla su carrera y sus finanzas desde 2008.

'Framing Britney Spears', el documental de The New York Times. / The New York Times / FX

El 5 de febrero se estrenó en Estados Unidos y desde entonces no han cesado la reacciones. 'Framing Britney Spears', el documental de The New York Times emitido en FX que analiza la vida de Britney Spears desde su infancia y da voz al movimiento #FreeBritney, ha levantado muchas ampollas.

La emisión coincide con la última petición de Britney Spears a la corte de Los Ángeles en la que pide, una vez más, que la tutela dictaminada en 2008 cambie. "Mi cliente tiene miedo de su padre", explica Samuel D. Ingham III, abogado de la cantante. Acusa a su padre de tomar decisiones comerciales sin su conocimiento y asegura que no volverá a actuar mientras su padre mantenga el control de su patrimonio, estimado en 60 millones de dólares.

La batalla legal de este complicado proceso que se inició en 2008 se está alargando en el tiempo. Spears pide que que alguien independiente se encargue de la tutela, pero su padre no ha querido ceder.

Desde la crisis que Spears sufrió en 2008, la estrella internacional vive controlada por su progenitor. Su carrera, su vida social y sus finanzas están controladas por él, así lo decidió un juez de Los Ángeles que creyó la necesidad de que Britney fuera tutelada de forma provisional en 2008. El problema es que ya han pasado 12 años y todo sigue igual.

Los deseos de Britney Spears no están siendo respetados y sus seguidores han estallado intentando ayudar a la artista. Toda la situación ha desembocado en el movimiento internacional bautizado como #FreeBritney en el que se pide que la cantante recupere el control de su vida y su carrera profesional. 'Framing Britney Spears' pretende arrojar algo de luz a la batalla legal entre padre e hija, y dar visibilidad a la forma en la que se ha gestionado la faceta profesional de la artista desde que alcanzara el estrellato con 'Baby one more time'.

A JAMIE SPEARS SOLO LE PREOCUPABA EL DINERO

El documental, que en España emite el canal Odisea en exclusiva este lunes, recoge varios testimonios de profesionales que han trabajado con Britney desde su infancia y todos coinciden al afirmar que Jamie Spears no estuvo presente en los inicios de la cantante. Creen que el padre de la cantante solo estaba preocupado por el dinero que podría ganar, y le señalan como el causante de la decadencia de la artista.

Kim Kaiman, de Jive Records con quien Britney Spears lanzó su primer disco, asegura que la joven siempre iba a las reuniones acompañada de su madre y que ella se encargó de que su hija alcanzara el éxito. De su padre, asegura que solo le vio una vez y "lo único que me dijo fue: '¿Mi hija va a ser tan rica que me va a comprar un barco?'". Parece que poco le interesaba las condiciones del contrato que su hija iba a firmar, mientras la cuenta bancaria aumentara.

Quizá, Jamie vio en su hija un bote salvavidas en un momento de su vida en el que se encontraba al borde de la quiebra y con problemas con el "alcohol y las drogas", según se desprende de los testimonios de 'Framing Britney Spears'.

JUSTIN TIMBERLAKE, ¿MISÓGINO?

Pero Jamie Spears no es el único hombre al que el documental señala como opresor de la artista. Entre 1999 y 2002, Britney Spears mantuvo una relación con Justin Timberlake, el que fuera miembro de la popular boy band Nsync y al que conocía desde la infancia tras coincidir en el Mickey Mouse Club. Su ruptura fue muy sonada y el documental señala al Timberlake como causante de que ella quedara como la mala y que comenzara su decadencia.

Los rumores sobre una supuesta infidelidad de ella —que él se encargó de airear en la canción 'Cry me a river'— y sus comentarios vejatorios en algunas entrevistas—que forman parte de 'Framing Britney Spears'— han provocado muchas críticas. Tal es el revuelo que se ha levantado que el cantante se ha visto en la obligación de reaccionar y pedir disculpas en Instagram por cómo trató a Britney en el pasado.

"He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las inquietudes y quiero responder. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto", arranca Timberlake en su comunicado.

"Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo", reconoce. "Específicamente, quiero disculparme con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto y sé que fracasé".

Justin Timberlake señala a la industria musical de haber condicionado su comportamiento porque "prepara a los hombres, especialmente a los blancos, para el éxito", pero asegura que no quiere beneficiarse "nunca más de que otros sean derribados". Para terminar, promete que lo hará mejor: "Me preocupo profundamente por el bienestar de las personas que amo y he amado. Puedo hacerlo mejor y lo haré mejor".

¿SUFRIÓ BRITNEY SPEARS DEPRESIÓN POSTPARTO?

¿Cómo llegó Britney a su crisis de 2008? ¿Qué motivó sus inusuales salidas de tono con los fotógrafos cuando antes siempre había mantenido una relación cordial con la prensa? El tema lo aborda el documental incluyendo el testimonio de la madre de la cantante. Sus declaraciones en una entrevista para la televisión, explica cuál cree que fue el verdadero motivo que atormentó a su hija.

En plena batalla por la custodia de sus hijos durante su divorcio de Kevin Ferderline en 2006, Lynne Spears, madre de la cantante, cree que el comportamiento inusual que su hija estaba teniendo en público eran señales irrefutables de que estaba sufriendo depresión postparto. Una enfermedad que sufren muchas mujeres y para la que Britney parece que no precisó ayuda médica ni mucho menos por parte de su familia.

Britney Spears con el pelo rapado en 2007 / Gtres

LA PRENSA FUE MACHISTA CON BRITNEY

Otro de los temas que aborda 'Framing Britney Spears' es la forma en la que la cantante fue tratada y, sobre todo, cuestionada por la prensa. Hay comportamientos en las entrevistas que a día de hoy no serían bien vistas. Britney sufrió las preguntas machistas de la prensa desde que era una niña y muchas de esas situaciones se recogen en el documental.

La cantante fue cuestionada por su ropa y por su sexualidad, tuvo que soportar desde niña preguntas sobre el tamaño de sus pechos, si tenía novio o si era virgen. Unas preguntas muy habituales de la época, que también tuvieron que sufrir artistas contemporáneas como Christina Aguilera.

Ante las preguntas instigadoras de muchos periodistas, Britney se rompe delante de las cámaras y se deshace en lágrimas. Imágenes que solo demuestran la persecución que ha sufrido la artista a lo largo de toda su trayectoria profesional y que ahora busca labrar su propio futuro, si su padre permite que recupere el control de su vida.