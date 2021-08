Kim Kardashian se vuelve a vestir de novia para Kanye West... tras su divorcio

Kanye West y Kim Kardashian llevan meses preparando su divorcio, después de que la empresaria decidiera separarse del cantante por diferencias irreconciliable entre ambos. Sin embargo, ambos han demostrado que están dispuestos a llevar los trámites de la manera más afable que sea posible y, por ello, la estrella de Keeping Up With The Kardashians ha decidido apoyar a su marido en todo lo que sea posible.

La presentación en el estadio Soldier Field de Chicago del nuevo disco de West, Donda, fue prueba de ello, pues la empresaria se prestó, no solo a asistir, sino también a formar parte de él, protagonizando uno de los momentos más impactantes del show.

Así, Kim Kardashian se subió al escenario por sorpresa mientras sonaba la última canción de la noche, No Child Left Behind... ¡vestida de novia!

Acicalada con un traje de Balenciaga Couture, la socialité compartió un mágico momento con el que pronto será su tercer exmarido, desfilando por el escenario cubierta por un velo blanco y evocando su boda con el rapero.

¿'Rekonciliación' a la vista?

Sin embargo, parece que las segundas oportunidades para la pareja ya se han acabado. Y es que, a pesar de que ambos recrearon el intercambio de sus votos matrimoniales, fuentes cercanas a su entorno han aclarado que no están pensando en volver a intentar sacar adelante su relación y se han limitado a afirmar que Kardashian únicamente quería mostrar su apoyo a su expareja y padre de sus hijos en un momento muy importante de su vida.

Los rumores de una posible 'rekonciliación' llevan meses en el aire, después de ver la complicidad y la buena relación que existe entre ambos, a pesar de haber anunciado su separación. Sin embargo, desde su círculo más cercano aseguran que, aunque mantienen un gran vínculo de amistad y cariño por los años que han compartido y sus hijos en común, tanto Kanye West y Kim Kardashian ya han asumido que su matrimonio es cosa del pasado.

"Kim y Kanye están pasando mucho tiempo juntos con sus hijos. Kanye ha asimilado finalmente que Kim quiere divorciarse y no pondrá más impedimentos. Durante un largo período de tiempo, esta situación fue muy dura para él. Estaba decepcionado y disgustado, pero ahora ha vuelto a encauzar su vida", explicaban estas fuentes.

Los motivos de la separación de Kanye West y Kim Kardashian

Fue el pasado febrero cuando Kanye West y Kim Kardashian anunciaron su separación, tras más de siete años casados y cuatro hijos en común: North, Saint, Chicago y Psalm.

Sin embargo, los motivos de la separación nunca quedaron del todo claros en su anuncio, aunque el reality Keeping Up With The Kardashian, centrado en las vidas de la familia Kardashian-Jenner, facilitó el trabajo.

En el penúltimo episodio de la temporada, grabada en diciembre, Kim confiesa que su relación está "completamente estancada" y que se siente "atrapada" en su matrimonio tras una pelea con su pareja.

Parece ser que, con los años, los planes de Kanye han ido cambiando, mientras que ella ha decidido ir por otro camino diferente al de su marido. De hecho, el artista tenía planeado mudarse a Wyoming con toda la familia para establecerse en un rancho, algo a lo que ella se oponía totalmente y que no contrastaba con su estilo de vida.

"Él debería tener una mujer que apoyara todos sus movimientos y viajara con él, pero yo no puedo” admitía la socialité, que se sentía como "una fracasada" después de romper con su ahora exmarido. "Es mi tercer matrimonio. Me siento como una maldita perdedora. Pero ni siquiera puedo pensar en eso. Quiero ser feliz", concluía.