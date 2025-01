Karla Sofía Gascón y Bad Bunny incomodan a Jimmy Fallon hablando en español

Karla Sofía Gascón | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

No son los primeros que hablan español en The Tonight Show, pero sí los primeros que lo hacen de manera espontánea en una conversación en la que Jimmy Fallon no ha sabido coger el hilo.

Parece una tontería, pero no lo es, ya que The Tonight Show se emite en un país en el que país de 60 millones personas hablan esta lengua. Con este simple gesto, la comunidad latina e hispana da un paso más en su reconocimiento en estos grandes espacios, que llevan ya tiempo incorporando secciones en español, que además tiene un gran atractivo para el público joven.

La actriz hablaba, sin tapujos y en un clarísimo y perfecto español, de su relación con su compañera de reparto Zoe Saldaña cuando Bad Bunny se interesó por saber cuándo era su cumpleaños. Ahí fue cuando Jimmy Fallon, ajeno a la conversación, se levantaba de su mesa de presentador fingiendo un desplante que no era tal. Aunque no se sintió realmente incómodo, hizo comedia del "desplante" que sus invitados estaban teniendo con él.

No se puede negar el impacto que el idioma está teniendo a nivel global gracias a entornos como el de la música y la televisión, donde hablar en español es determinante para conectar con una audiencia cada vez más creciente y diversa.

Karla Sofía Gascón saborea en los últimos meses uno de los momentos más dulces de su vida. La actriz de Alcobendas recogía el Globo de Oro a Mejor Película Musical tras ganar en el Festival de Cannes el premio a mejor actriz ex aequo con Adriana Paz, Zoe Saldaña y Selena Gomez por la película Emilia Pérez, que ya suena como favorita en la carrera para los Oscar.

El intérprete de Debí Tirar más Fotos y la actriz de Emilia Pérez cogen así el testigo de otros personajes que aprovecharon su visita al programa de Jimmy Fallon para hablar en español. Entre ellos, Shakira o Ricky Martin, grandes representantes de la música latina.