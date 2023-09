Karol G explica por qué llora en sus conciertos del Mañana será Bonito Tour

Salir al escenario y poner toda la fuerza en una actuación delante de miles de personas debe ser realmente abrumador. Karol G tiene ya bastante trayectoria, pero no se acostumbra al impacto de recibir cariño de una multitud tan gigantesca.

Así, durante los últimos conciertos del Mañana Será Bonito Tour, la cantante no ha podido reprimir las lágrimas.

La audiencia gritando su nombre, los aplausos, los coros en sus canciones, las luces de los móviles iluminando a su público -completamente devoto- son algo que la remueve por dentro y hace aflorar sus lágrimas entre canción y canción.

"No juzguen el hecho de que sienta ganas de llorar cuando tengo mas de 60 mil personas dándome esta cantidad infinita de amor. A veces siento que el corazón se me va a salir mientras se me pasan por la mente todos los años intentando... Creo que la expresión "agradecida" se queda corta para la grandeza del sentimiento… ustedes Son mi lugar más feliz! GRACIAS!!!", escribió en su cuenta de Twitter.

La propia cantante relataba que el extremo agradecimiento era el motivo de su llanto sobre el escenario. Muchos fans suelen grabarla y compartir sus vídeos mientras elogian su talento y le muestran su admiración, pero otros se atreven a juzgarla y sacar quizá conclusiones equivocadas.

Para la artista son lágrimas de pura emoción y agradecimiento.