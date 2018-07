Katy Perry, abucheada por perderse haciendo playback en los NRJ Music Awards

Está claro que cuando una artista hace playback, se nota cuando lo hace, aunque a veces no lo parezca. Hay que ser bueno en ello para conseguir que el espectador crea que estás cantando genial. Sin embargo, a Katy Perry le ha salido la jugada muy mal . Llamémoslo "problemas técnicos" en su actuación los NRJ Music Awards celebrados en Francia o simplemente notársele dicho playback.

Y CANTAR EN DIRECTO NO ES SU MEJOR OPCIÓN

Y es que Katy Perry estaba preparada para hacer su actuación en dicha entrega de premios pero no sabemos quién tomo la decisión de poner el playback con la canción ya comenzada, haciendo que la pobre artista se perdiese en su propia canción Roar. Una actuación algo bochornosa y de la que Katy Perry no pudo salir airosa.

Claramente se le notaba que los labios no se correspondían con la letra, aunque lo más preocupante es que no pudiese retomar la canción. ¿No la ha cantado ya varias veces? Debería sabérsela de memoria aunque puede que el shock de no saber cómo solucionar esta situación hiciese que la artista se quedase en blanco.

El momento más hilarante fue cuando el presentador de la gala se acercaba tímidamente hacia la artista en medio de la actuación cortándola ipso facto. Todo podría haber quedado en una anécdota de no ser por lo que vendría a continuación. Y es que Katy Perry volvió a actuar pero esta vez ¡Con voz en directo! Alabamos que lo hiciese, pero entre los abucheos que recibió por el playback y con un montón de desafines, logró que Katy Perry no luciera en el escenario como una gran artista.

Y es que el directo no es su mejor baza, pero al parecer el playback tampoco. Algo parecido le ocurrió durante la final de Factor X Reino Unido. Después de su fatídica actuación en los NRJ Music Awards, actuó en dicho programa, que volvió a recibir por parte de los seguidores vía Twitter críticas muy negativas.

Todas ellas relativas a su voz ya que no logró impresionar a los espectadores de Factor X. Esperemos que Katy Perry recapacite durante sus actuaciones en directo y que nos muestre algo más que estas desastrosas apariciones. El playback no está mal, pero hay que procurar hacerlo bien.